Đàn bà 35, hãy khắc cốt ghi tâm 3 bí mật đắt giá này để có được hạnh phúc đúng nghĩa

Phụ nữ yêu 03/12/2019 15:57

Nếu không sớm thuộc lòng 3 bí mật đắt giá này, đàn bà 35 đừng hỏi vì sao đời mình khốn khó, bất hạnh triền miên và khổ vì chồng con cả đời.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 bí mật đắt giá này, đàn bà 35 sẽ có cuộc đời an yên viên mãn, hạnh phúc ấm êm.

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Người đàn bà hạnh phúc nhất là khi có được những người bạn tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Không níu kéo những mối quan hệ tạm bợ

Đàn bà thường có rất nhiều bạn, họ chịu khó giữ liên hệ với những mối quan hệ cũ nên số lượng bạn bè sẽ tăng dần theo năm tháng. Vậy nhưng, khi đã ở ngưỡng đàn bà tuổi 35, bạn cần thanh lọc bớt những mối quan hệ “độc hại”, những kẻ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với mình.

Thay vì mất thời gian vô nghĩa bên những người hai mặt, bạn sẽ thấy thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều khi dùng chính quỹ thời gian ấy để tâm tình với những người bạn tri kỷ. Đừng miễn cưỡng, cũng đừng níu kéo những thứ không thuộc về mình.

Người đàn bà hạnh phúc nhất là khi có được những người bạn tử tế. Rồi bạn sẽ thấy, có được những mối quan hệ “chất lượng” sẽ giúp cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng và an yên gấp bội. 

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Một khi tâm không an, lòng không yên thì bạn khó lòng có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Không hơn thua, đố kỵ với đời

Sống ở đời, ai cũng có những ước mơ hoài bão và cả những khát khao cháy bỏng trong lòng. Bạn có quyền ước mơ, không ngừng cố gắng để hiện thực hóa những dự định của mình nhưng đừng vội vùi dập, ganh ghét những người thành công, tài năng hơn mình.

Hãy nhớ “núi này cao còn có núi khác cao hơn”, thay vì bất chấp tất cả, đạp lên lòng tự trọng, đạo đức để tiến thân thì việc từng bước sở hữu những gì mình muốn chính là thành quả đáng giá nhất.

Việc kèn cựa, ghen ăn tức ở với người khác sẽ khiến tâm trí bạn nhuốm màu xám xịt, u tối và dần khiến bạn trở nên xấu tính. Một khi tâm không an, lòng không yên thì bạn khó lòng có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

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Phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là khi lấy được người chồng giàu có, kiếm được nhiều tiền mà là khi họ có được cuộc đời mà họ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bao dung, vị tha hơn

Thay vì than thân trách phận hẩm hiu, đàn bà bản lĩnh hãy học cách vượt qua nghịch cảnh để chiến thắng số phận. Mỗi điều xảy đến trong cuộc đời ta đều có nguyên do của nó. Thay vì “ăn vạ” cuộc đời, liên tục chỉ trích, ghi tạc hận thù với những người làm điều có lỗi với mình, bạn cần học cách bao dung, vị tha với tất thảy.

Giữ hận thù trong lòng chỉ khiến đời bạn mãi chìm trong u tối, mệt mỏi với những nguồn năng lượng tiêu cực. Thay vào đấy, việc bỏ qua những thiếu sót, xí xóa những oán ân chính là cách để bạn tự giải thoát chính mình khỏi những đau thương.

Cuối cùng, bạn hãy nhớ, phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là khi lấy được người chồng giàu có, kiếm được nhiều tiền mà là khi họ có được cuộc đời mà họ mong muốn.

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