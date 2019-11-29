3 dấu hiệu đàn bà muốn ly hôn, chồng có 'quỳ lạy' van xin cũng vô ích

Phụ nữ yêu 29/11/2019 17:23

Một khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, đã chết tâm đàn bà sẽ chẳng ngần ngại bỏ chồng, và dưới đây chính là 3 dấu hiệu đàn bà chán chồng, ly hôn là chuyện sớm muộn.

Nếu đàn ông không sớm tỉnh ngộ, không sớm nhận ra những dấu hiệu đàn bà chán chồng này để nỗ lực vun đắp chắc chắn sẽ hối hận cả đời vì đã đánh mất người vợ tử tế của mình.

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Khi không thể tiếp tục bao dung cho sự vô tâm đến tàn nhẫn của chồng đàn bà sẽ xem bạn đời như người vô hình - Ảnh minh họa: Internet

1. Lạnh nhạt dửng dưng

Đàn bà lấy chồng, không sợ nghèo, chẳng sợ khổ, chỉ sợ chồng vô tâm, không biết cách an ủi, động viên vợ. Bởi lẽ, cuộc sống hôn nhân với hàng trăm mối lo, với biết bao trách nhiệm đè lên vai người phụ nữ. Nếu đến cả chồng cũng chẳng thông cảm, sẻ chia mà phó mặc vợ muốn làm gì thì làm, ra sao thì ra hỏi sao vợ không ấm ức.

Một khi đến giới hạn chịu đựng, khi không thể tiếp tục bao dung cho sự vô tâm đến tàn nhẫn của chồng đàn bà cô đơn sẽ xem bạn đời như người vô hình. Họ chẳng thèm đoái hoài, không còn xem trọng người đàn ông ấy nữa.

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Một khi đàn bà cô đơn đến cùng cực, họ sẽ chấp nhận buông tay, không chút vấn vương - Ảnh minh họa: Internet

2. Không còn hờn trách chồng

Đàn bà còn nói là còn thương, còn hờn trách, nhắc nhở chồng là còn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với bạn đời. Đây chính là lý do vì sao dù bị chồng than phiền là nói quá nhiều, hay càm ràm nhưng những người vợ tốt lại chẳng thể nói ít lại.

Nếu đàn bà im lặng, chẳng còn trách móc hay chia sẻ gì với chồng nữa thì khi ấy họ đã chẳng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Một khi đàn bà cô đơn đến cùng cực, họ sẽ chấp nhận buông tay, không chút vấn vương.

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Rồi chồng vô tâm sẽ thấy, khiến vợ khóc quá nhiều, đau thương quá nhiều thì sẽ đến lúc cô ấy chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

3. Không còn rơi nước mắt

Cùng cực của nỗi đau không phải là nước mắt giàn giụa mà là khi đàn bà bất hạnh đã cạn nước mắt. Họ chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào vì đã quá mệt mỏi, tuyệt vọng với những tổn thương, đau khổ đã gánh chịu bấy lâu nay.

Rồi chồng vô tâm sẽ thấy, khiến vợ khóc quá nhiều, đau thương quá nhiều thì sẽ đến lúc cô ấy chết tâm. Chẳng còn chút do dự, luyến lưu mà đề nghị chia tay. Họ chấp nhận là người đàn bà ly hôn còn hơn có chồng mà rệu rã tâm hồn.

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