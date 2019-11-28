3 điều khiến đàn bà một khi đã ngoại tình sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu hối hận!

Phụ nữ yêu 28/11/2019 15:32

Nếu đàn ông ngoại tình vì muốn có thêm thì đàn bà ngoại tình chỉ muốn có đủ. Đủ yêu thương, đủ an yên, đủ hạnh phúc họ sẽ chẳng ngần ngại chối bỏ cuộc hôn nhân hiện tại.

Phụ nữ vốn cam chịu, giàu đức hi sinh và một lòng một dạ với chồng con. Thế nhưng, một khi đã quyết vứt bỏ những tháng năm ròng rã vì chồng vì con mà chọn ngoại tình thì họ lại chẳng có gì hối tiếc.

Dưới đây chính là những lý do vì sao đàn bà ngoại tình sẽ không ngoái đầu.

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Một khi đàn bà ngoại tình, dẫu biết sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát nhưng họ vẫn chẳng bao giờ ngoái đầu, càng không hối hận chính là vì điều này - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không hạnh phúc

Những tưởng đàn bà có thể sống cam chịu cả đời, dù hôn nhân không hạnh phúc khiến họ chán nản. Vậy nhưng, đàn bà còn chịu đựng chỉ bởi họ chưa bị vượt ngưỡng. Một khi chồng quá vô tâm, phó thác tất cả trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ thì sẽ có lúc đàn bà lựa chọn buông tay.

Họ đã quá chán ngán cảnh đi làm về phải làm việc nhà đến kiệt sức trong khi chồng con lại nằm ườn hưởng thụ. Họ cũng đã quá chán ngán người chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân mà xem vợ như giúp việc không lương. Chẳng có lấy một chút ân cần hỏi han hay lòng biết ơn với bạn đời.

Chính vì thế, khi có một người đàn ông tử tế, ra sức yêu thương và thấu hiểu cho những thua thiệt của mình, trái tim đàn bà cô đơn sẽ bị lung lay mà dấn thân vào mối tình vụng trộm.

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Dù đã cho đối phương quá nhiều cơ hội trong quá khứ nhưng chồng vô tâm chỉ khiến đàn bà thất vọng hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Quá chán chồng

Đừng nghĩ chỉ đàn ông mới biết chán vợ, bởi phụ nữ chán chồng cũng là lẽ thường. Bởi cuộc sống hôn nhân với một vòng tuần hoàn, ngày này sang tháng khác vẫn tiếp diễn như nhau sẽ trở nên cũ kỹ. Nếu đàn bà mải miết hi sinh nhưng chồng không để tâm đến, nếu đàn bà dốc lòng vun đắp nhưng chồng cứ hời hợt thì dám chắc, chẳng chóng thì chày hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt.

Rồi sẽ đến lúc đàn bà bất hạnh chán phải thứ tha, chán phải bao dung và chán phải chung sống với chồng. Bởi lẽ, họ đã cho đối phương quá nhiều cơ hội trong quá khứ nhưng chồng vô tâm chỉ khiến họ thất vọng hết lần này đến lần khác.

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Đàn bà chỉ thay lòng khi đã chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình lần thứ hai

Khi đàn ông ngoại tình lần đầu, đàn bà có thể chấp nhận cho qua vì còn muốn níu giữ gia đình, còn tin vào những bao biện tưởng chừng hợp lý kia. Thế nhưng, nếu chồng ngoại tình lần thứ hai, đàn bà dẫu bao dung đến mấy cũng chẳng thể thứ tha.

Họ đâu cần gì nhiều, chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương vợ con, chung thủy một lòng. Nếu đến ngay cả điều ấy mà chồng cũng làm không được thì tâm trí người vợ sẽ chẳng còn hình bóng chồng nữa.

Nếu gặp được một người đàn ông có thể cho mình lòng tin yêu, cảm giác an toàn dám chắc đàn bà dại khờ sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả.

Dẫu biết rằng phụ nữ ngoại tình là dại, là sai, là có lỗi nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế rằng, đàn bà chỉ thay lòng khi đã chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ. Họ cả gan bám víu vào cuộc tình ngoài giá thú để có thêm động lực từ bỏ bất hạnh mình đang cưu mang.

Là đàn bà, nhất định phải NÓI KHÔNG với 3 loại tai ương này kẻo mất hết phúc đức!

Là đàn bà, nhất định phải NÓI KHÔNG với 3 loại tai ương này kẻo mất hết phúc đức!

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ tránh xa 3 loại tai ương này, trong khi đấy, đàn bà dại cứ ôm vào người nên mới ngập chìm trong tủi hổ, mất hết phúc đức.

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