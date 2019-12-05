3 thứ đàn bà khôn luôn giữ chặt, dù nghèo đến mấy cũng quyết không buông

Phụ nữ yêu 05/12/2019 16:45

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ quyết giữ chặt 3 thứ này cả đời, dù có “đánh chết” cũng không buông tay, nhờ thế cuối đời họ chẳng phải hối hận về bất cứ điều gì.

Đàn bà đừng vì lấy chồng, sinh con mà đánh mất chính mình, bỏ quên thanh xuân. Dưới đây chính là những thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ để vuột mất, chị em hãy khắc cốt ghi tâm.

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Đàn bà thông minh sẽ luôn nỗ lực không ngừng để gặt hái thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc yêu thích

Đừng vì đã có gia đình mà dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, lui về hậu phương làm điểm tựa vững chắc cho chồng. Đàn bà thông minh sẽ luôn nỗ lực không ngừng để gặt hái thành công trong sự nghiệp, có công danh đáng kiêng nể.

Là đàn bà, hãy không ngừng học hỏi, phấn đấu hết mình để có được thứ mình muốn, tiêu tiền mình làm ra và có khoản tiền tiết kiệm. Có như thế, dù chồng ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài bạn cũng chẳng sợ hãi mà đá phăng anh ta ra khỏi đời để làm lại từ đầu.

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Đàn bà cũng đừng quên dành thời gian để gặp gỡ bạn bè, để thỏa sức hàn huyên tâm sự - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè thân thiết

Càng nhiều tuổi chúng ta càng không muốn có quá nhiều bạn bè. Chỉ cần những mối quan hệ chân thành, bền vững và thấu hiểu đã dư sức giúp đàn bà có gia đình hạnh phúc an yên.

Dẫu bị nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho mệt mỏi chán chường, dẫu việc nhà, việc công ty, việc chăm con ngốn của chị em quá nhiều thời gian. Thì đàn bà cũng đừng quên dành thời gian để gặp gỡ bạn bè, để thỏa sức hàn huyên tâm sự.

Hơn cả, nếu chồng có thể phản bội ta bất cứ lúc nào thì bạn bè luôn một lòng một dạ, chẳng bao giờ đổi thay.

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Đừng ngần ngại mua hộp kem chống lão hóa, mặt nạ dưỡng da hay mỹ phẩm trang điểm để làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc

Thanh xuân của đàn bà là hữu hạn, một khi đã vuột mất bạn sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Vậy nên, ngay từ hôm nay, đàn bà hãy chăm chỉ săn sóc vẻ ngoài của bản thân. Đừng ngần ngại mua hộp kem chống lão hóa, mặt nạ dưỡng da hay mỹ phẩm trang điểm để làm đẹp.

Bởi lẽ, bạn càng xinh đẹp, càng hấp dẫn sẽ càng trở thành người đàn bà quyến rũ trong mắt mọi người, nhất là trong mắt chồng. Khi ấy, chẳng cần dùng bất cứ tuyệt kỹ giữ chồng nào chị em vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thăng hoa, ấm êm viên mãn.

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