3 thời điểm đàn ông vô tâm, đàn bà không còn khóc…

Phụ nữ yêu 15/01/2020 16:08

Lấy phải người chồng vô tâm đàn bà sẽ phải khóc rất nhiều, vậy nhưng, một khi nước mắt đã cạn, đau thương đã qua họ sẽ chẳng thèm rơi thêm giọt nước mắt nào nữa…

Nếu đang là một người chồng vô tâm, đàn ông đừng bỏ qua bài viết này. Nếu không, đừng trách vì sao vợ chủ động đề nghị ly hôn, bỏ lại bạn một mình đơn độc.

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 Chờ đến khi phụ nữ đã chẳng còn chút vị tha nào mà phung phí thì đàn ông có hối hận cũng chẳng kịp - Ảnh minh họa: Internet

1. Chẳng còn dư thừa bao dung mà phung phí

Trong khi những người đàn ông vô tâm có thể bỏ mặc vợ bên mâm cơm nguội lạnh để bù khú bạn bè, chén thù chén tạc. Trong khi người chồng ích kỷ chỉ chăm chăm lo lắng cho gia đình mình mà chẳng đoái hoài đến nhà vợ thì người phụ nữ sống bên họ đã phải không ít lần nuốt nước mắt ngược vào trong.

Người vợ đáng thương ấy cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình bao dung thì chồng sẽ hối lỗi mà thay đổi, chỉ cần mình cư xử khéo léo hơn thì chồng sẽ dần hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, vô tâm hóa ra lại là bệnh nan y không thể chữa. Chờ đến khi phụ nữ đã chẳng còn chút vị tha nào mà phung phí thì đàn ông có hối hận cũng chẳng kịp.

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Tình cảm vợ chồng nếu không vun đắp thì chuyện vợ chán chồng, chẳng còn chút tình cảm là điều khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

2. Tâm đã cạn, tình đã hóa hư vô

Phụ nữ một khi đã yêu có thể tình nguyện hy sinh tất cả cho người đàn ông của đời mình. Họ chấp nhận làm dâu, quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái để chồng có nhiều thời gian tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, nếu chồng ỷ lại, dần xem đấy là nghĩa vụ, trách nhiệm hiển nhiên của vợ thì mọi chuyện sẽ khác.

Phụ nữ có thể chịu đựng lần một lần hai nhưng chẳng thể cam chịu sống bên cạnh người đàn ông tệ bạc cả đời. Bởi lẽ, hôn nhân giống như một mầm cây, nếu không chăm bón, vun trồng thì sẽ lụi tàn theo năm tháng. Tình cảm vợ chồng nếu không vun đắp thì chuyện vợ chán chồng, chẳng còn chút tình cảm là điều khó tránh khỏi.

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Sau những dòng nước mắt, sau những tủi hờn cô độc phụ nữ sẽ nhận ra rằng mình xứng đáng được trân trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi phụ nữ biết cách yêu thương chính mình

Đàn ông lấy vợ cứ mặc nhiên nghĩ rằng, vợ đã là vợ của mình, có ai thèm rước đâu mà mất. Họ xem vợ là tài sản thuộc quyền sở hữu của bản thân, chẳng cho cô ấy quyền được đưa ra ý kiến trong các vấn đề của gia đình.

Một người chồng gia trưởng, ích kỷ như thế sẽ chẳng thể giữ chân một người phụ nữ bên mình cả đời. Sau những dòng nước mắt, sau những tủi hờn cô độc phụ nữ sẽ nhận ra rằng mình xứng đáng được trân trọng hơn.

Họ có quyền được hưởng hạnh phúc, được sống là chính mình chứ không phải lặn ngụp trong trầm luân, bất hạnh như hiện tại.

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