Đàn ông tệ bạc nhất là khi để mặc vợ phải một mình làm hết những việc này

Không phải ngoại tình hay vũ phu, đàn ông tệ bạc nhất là khi để vợ phải một tay làm hết những việc này mà chẳng hề thấy cắn rứt lương tâm.

Đã là chồng, là cha đàn ông đừng bao giờ để vợ của mình, mẹ của con mình phải tự làm hết những việc này. Nếu không, dù vẫn chung thủy một lòng, kiếm được nhiều tiền bạn vẫn chỉ là một gã đàn ông tệ bạc, không hơn không kém. Muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn vợ chồng ấm êm hạnh phúc đàn ông đừng quên xắn tay chia sẻ việc nhà với vợ - Ảnh minh họa: Internet 1. Để vợ làm hết việc nhà Nếu có thể thốt lên câu nói “việc nhà là việc của đàn bà” thì người đàn ông ấy quá tệ. Hôn nhân là chuyện của hai người, con cái, nhà cửa, tài sản là của chung nhưng cớ sao việc nhà lại là việc của riêng người vợ.

Khi vợ cũng đi làm ngày 8 tiếng một ngày, cũng phải gánh trên vai không ít áp lực, phải mang nặng đẻ đau, vượt cạn nguy hiểm, chịu không ít thiệt thòi thì đàn ông không có quyền bắt cô ấy phải ôm đồm hết việc nhà. Muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn vợ chồng ấm êm hạnh phúc đàn ông đừng quên xắn tay chia sẻ việc nhà với vợ. Đấy chính là biểu hiện đàn ông thương vợ thiết thực hơn cả những lời mật ngọt, hứa hẹn trăm năm.

Nếu ngay cả việc ăn cơm cùng vợ cũng không làm được thì đàn ông hãy tự thấy xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet 2. Để vợ ăn cơm một mình mỗi ngày Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, trong gia đình, người chồng được cho là trụ cột gia đình, kiếm tiền chăm sóc vợ con. Ngược lại, phụ nữ chính là nội tướng, cùng chồng vun vén cho mái ấm. Tuy nhiên, nếu đàn ông vô tâm thường viện lý do bận rộn công việc để chén thù chén tạc, cà kê bên ngoài sau giờ tan sở, bắt vợ phải một mình bên mâm cơm nguội lạnh thì quả đáng trách. Bởi lẽ, sau giờ làm vất vả người vợ vẫn tất tả đi chợ, nấu ăn để mong sao cả nhà có thể quây quần bên nhau. Nếu ngay cả việc ăn cơm cùng vợ cũng không làm được thì đàn ông hãy tự thấy xấu hổ. Đàn ông thương vợ thì đừng phó thác trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con lên đầu cô ấy - Ảnh minh họa: Internet 3. Để vợ một mình chăm sóc con cái Khi đã kết hôn, cặp vợ chồng nào cũng mong muốn có được một đứa con chung, kết tinh tình yêu của bố mẹ. Người chồng nào cũng háo hức hân hoan khi hay tin vợ mang thai, khi nhìn thấy thai nhi lớn lên từng ngày. Khoảnh khắc đón con lọt lòng, không chỉ người mẹ, người cha cũng rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc trào dâng. Vậy nhưng, trong suốt quá trình mang thai, sinh con người phải chịu nỗi đau da thịt chỉ có mỗi người vợ. Thế nên, đàn ông thương vợ thì đừng phó thác trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con lên đầu cô ấy. Muốn con phát triển toàn diện, sống trách nhiệm và thông minh thì cha mẹ cần chung tay nuôi nấng. Đây cũng là biểu hiện đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với gia đình.

4 biểu hiện của đàn ông tồi, chuyên làm khổ vợ con, dù chối ‘đằng trời’ cũng vô ích Dưới đây chính là những cách cư xử điển hình của đàn ông tồi, chị em hãy đề cao cảnh giác, chớ dại vướng vào kẻo khổ cả đời, con cái cũng bị vạ lây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-te-bac-nhat-la-khi-de-mac-vo-phai-mot-minh-lam-het-nhung-viec-nay-348424.html