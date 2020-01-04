Không ngờ đây lại là 4 mẫu phụ nữ khiến đàn ông say mê như điếu đổ dù có vẻ ngoài bình thường

Phụ nữ yêu 04/01/2020 05:00

Bất cứ đàn ông nào cũng say mê 4 mẫu phụ nữ quyến rũ này như điếu đổ chỉ sau một lần gặp gỡ, đàn ông có vợ càng chẳng thể cưỡng lại chính mình.

Không phải ngực nở mông cong hay tài năng hơn người, trong mắt đàn ông đây chính là mẫu phụ nữ quyến rũ nhất, ai đọc xong cũng phải ngạc nhiên.

phu nu quyen ru 1
Sự tự tin, khéo léo của người phụ nữ lớn tuổi sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

1. "Máy bay bà già"

Nếu nghĩ đàn ông chỉ thích những cô nàng non nớt, trẻ trung thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, sự từng trải, thông minh và kinh nghiệm sống của người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ khiến khát khao chinh phục trong lòng đàn ông được thổi bùng.

Họ hào hứng muốn chiếm hữu người phụ nữ thú vị kia, muốn biến cô ấy trở thành người phụ nữ của riêng mình, muốn được gọi bằng anh. Sự tự tin, khéo léo của người phụ nữ từng trải sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, nửa bước không rời.

phu nu quyen ru 2
Đàn ông nào cũng thích được ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ nấu ăn ngon

Đúng như câu nói “con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày”, chỉ cần được ăn ngon, được nhìn thấy sự khéo léo, tỉ mẩn của phái yếu khi nấu ăn đã khiến đàn ông say đứ đừ. Đấy cũng là lúc phụ nữ cuốn hút đến khó cưỡng.

Trong mắt họ, đấy chính là người vợ hiền dâu thảo trong tương lai, là người mẹ biết chăm sóc con cái chu toàn, là mẫu phụ nữ biết quan tâm, vun vén gia đình.

phu nu quyen ru 3
Nếu thấy cô ấy chỉ thể hiện cái tôi cá tính nhưng vẫn giữ được cốt cách đàng hoàng thì chàng sẽ đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

3. Ăn mặc nóng bỏng

Sự nổi loạn, bốc đồng và nóng bỏng trong ăn mặc khiến ông chẳng thể rời mắt khỏi mẫu phụ nữ hấp dẫn này. Chính sự hư hỏng ấy khiến chàng tò mò muốn khám phá xem nếu hẹn hò với cô ấy sẽ thú vị như thế nào. Nếu đối phương dễ dãi, lẳng lơ họ sẽ chạy dài.

Vậy nhưng, nếu thấy cô ấy chỉ thể hiện cái tôi cá tính nhưng vẫn giữ được cốt cách đàng hoàng thì chàng sẽ đứng ngồi không yên, lòng chộn rộn xốn xao khi đứng trước nàng.

phu nu quyen ru 4
Đàn ông nào cũng sợ đánh mất tình bạn bấy lâu nay nếu cả hai chia tay - Ảnh minh họa: Internet

4. Bạn thân

Yêu bạn thân đàn ông sẽ được sống thật với chính mình. Họ chẳng cần bày vẽ, cũng không cần phải cố gắng chứng tỏ bản thân vì đối phương đã hiểu quá rõ về mình.

Thế nhưng, khi bắt đầu mối quan hệ với người phụ nữ hấp dẫn này, đàn ông nào cũng sợ đánh mất tình bạn bấy lâu nay nếu cả hai chia tay.

4 đặc điểm cơ thể phụ nữ chỉ muốn giấu nhẹm nhưng đàn ông lại chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên

4 đặc điểm cơ thể phụ nữ chỉ muốn giấu nhẹm nhưng đàn ông lại chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn nhất là khi sở hữu 4 đặc điểm cơ thể đặc biệt này, chị em đừng tự ti nữa, hãy mừng thầm vì mình có sức hút khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn phụ nữ cuốn hút phụ nữ từng trải

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này