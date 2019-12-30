4 đặc điểm cơ thể phụ nữ chỉ muốn giấu nhẹm nhưng đàn ông lại chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên

Phụ nữ yêu 30/12/2019 15:27

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn nhất là khi sở hữu 4 đặc điểm cơ thể đặc biệt này, chị em đừng tự ti nữa, hãy mừng thầm vì mình có sức hút khó ai bì kịp.

Không ngờ, những đặc điểm cơ thể khiến phụ nữ tự ti này lại là nét quyến rũ khó cưỡng trong mắt đàn ông, biến bạn thành người phụ nữ hấp dẫn chết người.

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Sở hữu vòng ba lớn, tự tin trên đôi giày cao gót sẽ khiến bạn trở thành trung tâm của sự chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Vòng ba lớn

Chẳng cần cao như siêu mẫu, đẹp như hoa hậu, chỉ cần có vòng ba lớn bạn đã sở hữu thân hình thắt đáy lưng ong gợi cảm. Đàn ông không mấy hứng thú với những cô nàng vòng ba phẳng lì bởi nó không toát lên được sự nữ tính, cuốn hút.

Ngược lại, sở hữu vòng ba lớn, tự tin trên đôi giày cao gót sẽ khiến bạn trở thành trung tâm của sự chú ý, ai cũng đổ dồn ánh mắt vào vóc dáng quyến rũ của bạn.

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Người phụ nữ có thân hình đầy đặn luôn căng tràn nhựa sống - Ảnh minh họa: Internet

Vóc dáng đầy đặn

Trong khi nữ giới ai cũng mong ước sở hữu thân hình mình hạc xương mai, lộ xương quai xanh thì đàn ông lại không hề thấy chút hấp dẫn nào. Bởi lẽ, thân hình đầy đặn, tròn trịa mới khiến họ bị cuốn hút ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

Phái mạnh quan niệm rằng, người phụ nữ có thân hình đầy đặn là người biết yêu quý bản thân, chăm sóc sức khỏe tốt. Nhờ thế, cô ấy luôn căng tràn nhựa sống, là người phụ nữ cuốn hút nhất.

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Đừng để những nốt tàn nhang hay nốt ruồi trên mặt nuốt chửng sức hấp dẫn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những nốt tàn nhang

Rất nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti vì trên khuôn mặt có tàn nhang, không sở hữu làn da trắng mịn như những cô gái khác. Họ quên mất rằng, mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng, những nốt tàn nhang kia lại là điểm khác biệt giúp họ duyên dáng hơn trong mắt người đối diện.

Thế nên, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn, bạn hãy tự tin vào bản thân, đừng để những nốt tàn nhang hay nốt ruồi trên mặt nuốt chửng sức hấp dẫn của mình.

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Đàn ông thừa nhận rằng, họ bị mê hoặc bởi vẻ quý phái, sắc sảo của những cô nàng có đôi môi căng mọng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi dày

Một đôi môi dày được điểm trang cẩn thận sẽ giúp bạn trở nên sang trọng ngời ngời. Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, họ bị mê hoặc bởi vẻ quý phái, sắc sảo của những cô nàng có đôi môi căng mọng.

Khi nhìn vào đôi môi họ chỉ muốn được đặt lên một nụ hôn cháy bỏng, chỉ muốn chinh phục người phụ nữ ấy.

Nếu đang sở hữu những đặc điểm cơ thể quyến rũ chết người trên bạn hãy mừng thầm, bởi chẳng cần dày công rù quyến thì không ít đàn ông vẫn phải lòng bạn ngay ánh mắt đầu tiên.

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