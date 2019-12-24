Chị biết tình yêu không có lỗi, chị càng hiểu hơn việc yêu người đàn ông có gia đình thiệt thòi cho em như thế nào. Em nào được anh ấy đưa đi giới thiệu công khai với mọi người “đây là bồ nhí của tôi”, em nào được anh ấy dẫn về ra mắt gia đình “đây là vợ bé của con”, em càng không được anh ấy đăng hình lên trang cá nhân mà bảo rằng “phở à, anh yêu em”.

Gửi người thứ ba , chị biết cảm giác chiến thắng luôn làm ta phấn khích. Đặc biệt, cảm giác giành giật được thứ gì đó từ tay người khác càng khiến ta hả hê. Em đã thành công trong việc giật chồng chị, đã hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông em yêu, dẫu rằng, đó là hạnh phúc em đi ăn cắp của người khác.

Chị biết tất cả, nhưng chị không hề oán trách em. Ngược lại, cùng là phụ nữ với nhau, chị thấy thương cho những ảo mộng của em vô cùng.

Chị biết, em đã phải chịu ấm ức quá nhiều khi chấp nhận qua lại với chồng chị, chấp nhận trở thành đồng minh của anh ấy trong mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Chị càng hiểu em đã phải dùng biết bao mưu kế để thuyết phục chồng chị ly hôn, cùng em gầy dựng một mái ấm mới, nơi chỉ có em và người đàn ông em hết mực yêu thương.

Em gái ngây thơ à, em nghĩ rằng chị không hề hay biết chồng chị đang nuôi bồ nhí bên ngoài hay sao? Chắc vì em chưa có gia đình nên không hiểu được rằng, giác quan thứ sáu của người vợ chưa bao giờ sai, nhất là trước lòng chung thủy của chồng.

Chị biết chồng ngoại tình, biết anh ấy nhẫn tâm phản bội vợ con để ăn nằm với đàn bà khác, biết rằng anh ấy đang chu cấp cho kẻ thứ ba mà mặc vợ con khốn khó cũng chẳng đoái hoài. Đã rất nhiều lần chị chìa tờ đơn xin ly hôn trước mặt chồng, bảo anh ấy hãy giải thoát cho nhau.

Em thấy đấy, có đàn ông nào tay ôm bồ nhí mà miệng nói yêu vợ đâu - Ảnh minh họa: Internet

Ấy vậy mà, anh ấy lúc đấy chỉ biết cúi gầm mặt, quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, cầu xin chị hãy cho anh ấy thêm một cơ hội để sửa sai, để làm lại từ đầu.

Chị, vì còn yêu, vì thương con, vì muốn níu giữ gia đình nên vẫn mềm lòng mà bao dung, mà vô tình khiến anh ấy lấy cạn niềm tin của mình hết lần này đến lần khác.

Có phải khi nằm bên em sau những phút giây hoan lạc chồng chị sẽ nói rằng: em mới là chân ái đời anh, rằng gia đình anh không hạnh phúc, cuộc hôn nhân hiện tại là sai lầm, vợ anh chán lắm, không được như em… ? Thế nhưng, khi quỳ gối van xin chị lòng bao dung, anh ấy luôn thề thốt mà bảo rằng “anh không hề có tình cảm gì với cô ta, đấy chỉ là vui chơi qua đường mà thôi”…

Em thấy đấy, có đàn ông nào tay ôm bồ nhí mà miệng nói yêu vợ đâu. Họ luôn cố gắng vẽ ra bức tranh thật bi thương cho cuộc sống hôn nhân của mình, để biến mình thành nạn nhân, để dễ bề tiếp cận những người đàn bà nhẹ dạ cả tin như em.

Em là người phụ nữ độc thân, em có quyền tự do yêu đương nhưng hãy tránh xa đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Em gái ơi, đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn hơn chứ không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn xây mới. Trong khi em tìm mọi cách đả kích chị, tìm mọi lời lẽ trịch thượng nhất để làm tổn thương chị, trong khi chúng ta tưởng chừng như đang đấu đá nhau để tranh giành một người đàn ông thì anh ấy đã kịp lang chạ với vài kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm khác rồi.

Vậy nên, em đừng vội mừng trước lời hứa hẹn “hãy chờ anh, anh sẽ ly hôn để lấy em làm vợ” hay “chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, chờ con anh lớn thêm chút đã”. Nếu anh ấy nói những lời đấy, em hãy hiểu ngược lại rằng “nếu cô không chấp nhận kiếp tiểu tam thì đường ai nấy đi, đừng đòi hỏi danh phận nữa”.

Này kẻ thứ ba, em hãy nhớ rằng, nếu yêu em chân thành đàn ông đã ly hôn vợ trước khi đến với em chứ không phải khiến em phải mang danh kẻ giật chồng như hiện tại.

Em là người phụ nữ độc thân, em có quyền tự do yêu đương nhưng hãy tránh xa đàn ông có vợ. Bởi lẽ, bắt đầu mối quan hệ lén lút với họ đồng nghĩa với việc em đanh tự vứt đi nhân phẩm, đạo đức và cả phẩm hạnh của mình. Cả đời này, em sẽ chẳng bao giờ tẩy được danh kẻ cướp chồng, sẽ bị khinh rẻ, coi thường mãi đúng như câu nói “tiếng dữ đồn xa”.

Là một người vợ bị chồng phản bội, chị rất thương em, và không quên chúc em hạnh phúc, có được tấm chồng thủy chung, không như người đàn ông hiện tại của chị.