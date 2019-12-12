Phụ nữ cực thích cặp kè với đàn ông có vợ là vì 4 THAM VỌNG này

Phụ nữ yêu 12/12/2019 17:11

Đây là những lý giải chân thật nhất về nguyên do đàn ông có vợ luôn có sức hút mãnh liệt với chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ độc thân.

Dẫu tay đã đeo nhẫn, vai đang gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình nhưng đàn ông có vợ lại luôn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ độc thân, vì sao vậy?

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Dẫu đang ăn cắp hạnh phúc của người khác, dùng chung đàn ông của người khác họ vẫn đắc thắng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Chiếm được chồng thiên hạ được xem là thành tựu đáng ngưỡng mộ của phụ nữ lẳng lơ

Nếu những người phụ nữ đoan chính luôn tránh xa đàn ông có gia đình thì phụ nữ lẳng lơ lại chẳng tiếc dùng trăm phương nghìn kế để có thể làm kẻ thứ ba.

Họ thích cảm giác tranh đoạt, thích giật chồng trên tay đàn bà khác và hả hê trên chiến tích tình trường của mình. Dẫu đang ăn cắp hạnh phúc của người khác, dùng chung đàn ông của người khác họ vẫn đắc thắng tự hào.

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Chính vì muốn đào mỏ, muốn được cung phụng, hưởng thụ và bao nuôi nên rất nhiều cô gái sẵn sàng đâm đầu vào mối quan hệ sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông độc thân

Đây là một thực tế khó lòng chối cãi. Bởi lẽ, nếu đàn ông độc thân vẫn đang tìm đường đi cho sự nghiệp của mình, lương bổng không ổn định thì đàn ông có vợ thường có tài chính ổn định.

Họ kiếm ra tiền, biết cách kiếm tiền và có nhiều tiền hơn những người đàn ông khác. Chính vì muốn đào mỏ, muốn được cung phụng, hưởng thụ và bao nuôi nên rất nhiều cô gái sẵn sàng đâm đầu vào mối quan hệ sai trái, cặp kè với chồng người khác.

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Rất nhiều phụ nữ độc thân đánh mất liêm sỉ, lòng tự trọng để cởi đồ ăn nằm với đàn ông đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Lên giường với đàn ông có vợ giúp tăng hưng phấn

Chính cảm giác lén lút qua lại với nhân tình, cảm giác đang làm điều xấu xa khiến người thứ ba trơ trẽn cảm thấy phấn khích hơn hẳn so với việc lên giường với người yêu của mình, đàn ông độc thân.

Cảm giác chiếm hữu, chiến thắng và “trên cơ” người vợ đáng thương kia làm cho rất nhiều phụ nữ độc thân đánh mất liêm sỉ, lòng tự trọng để cởi đồ ăn nằm với đàn ông đã có gia đình mà chẳng hề ngượng ngùng, xấu hổ.

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Có nhân tình điển trai, hấp dẫn cũng là một trong những điều khiến phụ nữ tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ luôn phong độ, chững chạc mỗi khi xuất hiện

Vì được vợ chăm sóc cẩn thận nên đàn ông có gia đình luôn xuất hiện với quần là áo lượt, vẻ ngoài chỉn chu, cơ thể thơm tho. Chính vì có khí chất ngời ngời như thế nên họ rất dễ rơi vào tầm ngắm của những phụ nữ khác.

Có nhân tình điển trai, hấp dẫn cũng là một trong những điều khiến phụ nữ tự hào.

Đặc biệt, rất nhiều cô gái vì muốn có cho mình cây tùng cây bách để tựa nương nên chẳng ngần ngại sà vào lòng chồng của người khác. Bởi lẽ, họ biết rằng, đàn ông ngoại tình vốn tham lam, sẽ chẳng từ chối lời mời gọi hấp dẫn.

Đàn ông đáng tin cậy hay không, cốt ở 4 điều này, bạn đã biết chưa?

Đàn ông đáng tin cậy hay không, cốt ở 4 điều này, bạn đã biết chưa?

Muốn biết chàng có phải là người đàn ông đáng tin cậy hay không, chị em chỉ cần dùng 4 điều này để kiểm tra sẽ rõ, cực chuẩn xác.

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