Đừng đi chùa cầu duyên hay cắt duyên âm nữa, đây mới là nguyên nhân khiến bạn có đường tình lận đận, trắc trở cả đời

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng phải không ngừng yêu thương bản thân. Vậy nhưng, không phải phụ nữ nào cũng biết nâng niu mình đúng cách.

Dù xinh đẹp, tài năng đến mấy mà phạm phải những sai lầm trong tình yêu này thì bạn vẫn khó lòng gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Bởi lẽ, nếu cứ bỏ bê chính mình, không biết trân trọng bản thân thì bạn sẽ chỉ nhận lấy những dằn vặt, chán chường và khiến bạn trở nên bi quan hơn mà thôi. Nếu không sớm thay đổi, bạn sẽ trở thành người phụ nữ cô đơn đáng thương trong mắt người đời.

Hãy nhớ, dù có gặp phải khó khăn, cơ cực hay thất bại trong chuyện tình yêu, công việc thì phụ nữ cũng đừng bao giờ ngược đãi chính mình. Bạn có quyền khóc lóc, buồn chán nhưng đừng bao giờ nhịn ăn, bỏ bữa hay nằm lỳ trên giường với mái tóc rũ rượi, cơ thể hôi hám.

Nếu chỉ muốn phần hơn, muốn được lợi từ mối quan hệ thì đừng trách vì sao đàn ông nào cũng bỏ chạy khỏi đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đòi hỏi quá nhiều nơi đối phương

Trong một mối quan hệ, ai cũng muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu cuồng nhiệt của đối phương. Phụ nữ khi yêu thường mong nhận được sự nuông chiều như công chúa, thương yêu vô điều kiện từ một nửa.

Tuy nhiên, trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Nếu bạn cứ ra sức đòi hỏi, đưa ra quá nhiều yêu sách mà người bạn đang hẹn hò không thể đáp ứng được ắt chuyện tình của cả hai sẽ đi vào bế tắc.

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, chẳng ai hoàn hảo, cũng chẳng ai có thể đuổi theo bạn mãi được. Tình yêu muốn bền chặt, gắn kết còn cần có sự cảm thông, thấu hiểu và cả sự nhún nhường, hi sinh. Nếu chỉ muốn phần hơn, muốn được lợi từ mối quan hệ thì đừng trách vì sao đàn ông nào cũng bỏ chạy khỏi đời bạn.

Là phụ nữ, đừng vì sĩ diện hão mà bỏ qua suy nghĩ của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Không biết cách lắng nghe, thấu hiểu

Tình yêu không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau ăn uống, xem phim và nắm tay nhau dạo bước bình yên. Tình yêu sẽ có những thăng trầm, những mệt mỏi khúc mắc và cả những khó khăn, hiểu lầm.

Những lúc tình cảm trục trặc chính là lúc phụ nữ thông minh thể hiện bản lĩnh của mình. Nếu biết cách giữ bình tĩnh, thẳng thắn đối diện với sai lầm của bản thân và cúi đầu nói lời xin lỗi thì đối phương ắt dành sự trân trọng cho bạn.

Là phụ nữ, đừng vì sĩ diện hão mà bỏ qua suy nghĩ của đối phương, khiến sự cố chấp cướp đi tình yêu đẹp mà đáng ra bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc với nó cả đời, thay vì hất tung tất cả vì cách cư xử bồng bột.

Vì thế, muốn hạnh phúc gõ cửa, tình yêu ập xuống đời phụ nữ hãy tránh xa 3 sai lầm tai hại trên.