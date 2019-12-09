3 lý do phụ nữ thông minh không bao giờ nói xấu người cũ, dù đối phương có tệ bạc đến mấy

Dưới đây chính là những lý do phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói xấu người cũ, dù đối phương có tệ bạc đến mấy.

Khi tình yêu tan vỡ, một cuộc tình kết thúc phụ nữ dù mạnh mẽ đến nhường nào vẫn nếm đủ mùi vị tổn thương, đau khổ và dằn vặt. Thế nhưng, thay vì nói xấu người cũ bằng những lời oán hận bóng gió thì phụ nữ thông minh lại chẳng bao giờ đề cập đến quá khứ, đến những gì đã qua.

Nếu phụ nữ nông cạn cứ ra rả về việc đối phương đã lãng phí thanh xuân của mình thì phụ nữ từng trải chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp cả hai đã có cùng nhau.

Một cuộc tình, một cuộc hôn nhân bắt đầu là do cả hai người trong cuộc cùng chấp thuận, cùng hào hứng, hạnh phúc khi dấn thân. Vậy nên, nếu tình yêu phai nhạt, nếu đã dùng đủ cách vẫn không thể cứu vãn được thì chia tay là giải pháp tốt nhất.

Nhờ thế, dù mắc kẹt trong cuộc tình ấy bao lâu thì họ cũng chẳng thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, đấy là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của chính mình.

Đừng phán xét, đánh giá đối phương bởi tôn trọng anh ấy đồng nghĩa với việc bạn đang tôn trọng quá khứ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng người cũ cũng là tôn trọng chính mình

Dù người cũ đã từng gây ra không ít đớn đau, thương tổn và cả những thất vọng thì đấy cũng là chuyện đã qua. Dẫu có bới móc quá khứ, có đay nghiến anh ta bằng những lời lẽ sâu cay, khinh miệt thì cũng chẳng thể thay đổi được thực tế cả hai đã không còn là gì của nhau.

Thế thì, sao bạn không chọn cách lạc quan sống đời mình, mặc kệ đối phương. Bởi biết đâu, họ không phải là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt bạn nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo của một người phụ nữ khác.

Đừng phán xét, đánh giá đối phương bởi tôn trọng anh ấy đồng nghĩa với việc bạn đang tôn trọng quá khứ của mình.

Dẫu đã cạn tình cạn nghĩa thì đối phương vẫn luôn xem trọng người phụ nữ khôn khéo - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu người cũ chỉ khiến bạn mãi lún sâu vào thù hằn, suy nghĩ tiêu cực

Việc phụ nữ hậu ly hôn, chia tay người yêu thường lên mạng xã hội “bóc phốt” đối phương là chuyện khá phổ biến. Họ làm thế để thỏa những bực dọc, oán hận trong lòng, để nhận được sự đồng cảm của động đồng mạng.

Vậy nhưng, sau đấy, mối hận trong lòng họ liệu có nguôi ngoai. Hay ngược lại, những lời phán xét, mổ xẻ và đàm tiếu của thiên hạ sẽ khiến họ thêm mệt mỏi, khổ đau.

Cái gì đã qua hãy để nó qua đi, đừng nhai đi nhai lại những gì đã qua, những mảnh tình đã cũ. Đấy mới là cách phụ nữ bản lĩnh đối mặt với đổ vỡ, với người đàn ông trong quá khứ. Nhờ thế, dẫu đã cạn tình cạn nghĩa thì đối phương vẫn luôn xem trọng người phụ nữ khôn khéo này.