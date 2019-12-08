3 nỗi khổ đeo bám phụ nữ cả đời, chồng hãy đọc để thương vợ nhiều hơn

Phụ nữ yêu 08/12/2019 12:00

Dưới đây chính là 3 nỗi thiệt thòi của phụ nữ lấy chồng, đàn ông hãy thôi vô tâm để thấu hiểu, yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn.

Đàn ông đừng dùng sự vô tâm để khiến phụ nữ bất hạnh thêm ngày nào nữa. Cũng đừng khiến phụ nữ lấy chồng phải nếm trải thêm bất cứ khốn khó, thiệt thòi nào chỉ vì lấy nhầm chồng.

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Phụ nữ Việt phải chịu khá nhiều thiệt thòi, bởi trong chính gia đình mình họ cũng chẳng được xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bị quan niệm trọng nam khinh nữ trói buộc

Người xưa có câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” ý chỉ sinh con trai thì dù là một người thì đấy mới là con của mình, sinh con gái dù 10 đứa cũng như không có. Chính quan niệm sai lầm, cổ hủ này khiến phụ nữ Việt phải chịu khá nhiều thiệt thòi, bởi trong chính gia đình mình họ cũng chẳng được xem trọng.

Chưa kể, sau khi kết hôn phụ nữ lại bị xem như “bát nước đổ đi”, lấy chồng phải theo chồng, không được quay về làm phiền mẹ cha. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người phụ nữ bất hạnh, bị chồng bạo hành vẫn cắn răng chịu đựng, không dám hó hé nửa lời vì nếu bỏ chồng họ sẽ chẳng có chốn dung thân.

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Nếu đàn ông buông lời dè bỉu, chê bai vợ xấu xí, già nua và xuống sắc khi mang thai, sinh con thì quá nhẫn tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đặt cược cả sinh mệnh để sinh con

Phụ nữ có gia đình, ai cũng mong mỏi có được một đứa con với người đàn ông mình yêu thương. Dù cơ thể phát tướng, những vết rạn thi nhau tìm đến chằng chịt hay những cơn nghén hành hạ chị em vẫn không hề than vãn.

Thế nhưng, đấy vẫn chưa phải là tất cả những hi sinh mà người mẹ phải chấp nhận để mang thai, sinh con. Thời khắc “vượt cạn” chính là lúc phụ nữ đánh cược sinh mệnh của mình để con được chào đời bình an, cất tiếng khóc đầu đời.

Chưa kể, thức thêm chăm con, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ sẽ bào mòn thanh xuân của phụ nữ một cách đáng sợ. Mà dẫu con đã lớn khôn thì lòng người mẹ chưa bao giờ thôi lo lắng.

Vậy nên, nếu đàn ông không biết thấu hiểu, cảm thông mà còn buông lời dè bỉu, chê bai vợ xấu xí, già nua và xuống sắc khi mang thai, sinh con thì người đàn ông tệ bạc ấy quá nhẫn tâm với mẹ của con mình.

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Chong đèn chờ chồng chính là lúc lòng người vợ như lửa đốt, đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

Thức đêm chờ chồng đi nhậu

Khi yêu mặn nồng, biết điều bao nhiêu thì sau khi cưới đàn ông càng hời hợt, hờ hững bấy nhiêu. Họ thỏa sức vui vẻ bên ngoài, tụ tập chén thù chén tạc mà chẳng thèm gọi cho vợ một cuộc điện thoại thông báo, vợ gọi cũng chẳng thèm nghe máy.

Những gã chồng vô tâm thản nhiên xem việc vợ thức đêm chờ mình là nghĩa vụ, là điều đương nhiên. Họ đâu biết rằng, chong đèn chờ chồng chính là lúc lòng người vợ như lửa đốt,đứng ngồi không yên.

Họ sợ nhỡ đâu chồng gặp chuyện chẳng lành, nhỡ đâu anh ấy không giữ được mình mà lang chạ với đàn bà khác. Dù giận đến mấy, dù tủi hổ đến đâu thì khi thấy chồng về nhà an toàn người vợ mới thấy nhẹ lòng mà yên tâm đi ngủ.

Thế nên, đã là chồng, đã hứa sẽ yêu thương, săn sóc người phụ nữ của đời mình thì đàn ông hãy giữ lời. Đừng khiến đời phụ nữ thêm bất hạnh, khổ đau chỉ vì sự vô tâm của bạn.

Phụ nữ thông minh tuyệt đối đừng quản 4 thứ này của đàn ông!

Phụ nữ thông minh tuyệt đối đừng quản 4 thứ này của đàn ông!

Nếu phụ nữ khờ dại ra sức kiểm soát mọi thứ xung quanh cuộc sống của người đàn ông mình yêu thì phụ nữ thông minh không như thế.

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