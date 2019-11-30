Phụ nữ dan díu với đàn ông có vợ, chung quy lại cũng chỉ vì muốn được thỏa mãn 3 thứ này!

Làm bồ nhí, bị người đời mỉa mai là kẻ thứ ba nhơ nhuốc nhưng rất nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận mang danh kẻ cướp chồng là vì muốn có cho bằng được 3 thứ này.

Chẳng phải vì ngây thơ không hay biết đối phương đã có gia đình, cũng không phải vì quá yêu mà hóa dại. Phụ nữ chấp nhận làm kẻ thứ ba, dan díu với đàn ông có vợ chỉ vì muốn đánh đổi tất cả để sở hữu 3 thứ này trong tay. Phụ nữ lẳng lơ chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ vì muốn được yêu đương, cung phụng và nuông chiều như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet 1. Sự tự do, không bị ràng buộc Dẫu có rất nhiều cơ hội để sở hữu một tình yêu đẹp với đàn ông độc thân, nhưng không ít chị em lại phớt lờ những lời tán tỉnh, yêu đương ấy. Họ không muốn phải về ra mắt gia đình bạn trai, phải bị hai bên gia đình giục cưới, sinh con đẻ cái.

Người phụ nữ lẳng lơ chỉ muốn được yêu đương, cung phụng và nuông chiều như bà hoàng. Có một cuộc tình hạnh phúc trong bóng tối, ra ánh sáng vẫn là quý cô độc thân quyến rũ để có thể thỏa sức mồi chài đàn ông khác chính là những gì “con giáp thứ 13” muốn. Lười lao động, ham hưởng thụ, tham vật chất nên kẻ thứ ba chủ động tiếp cận, tán tỉnh và mồi chài những người đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet 2. Sống thực dụng, trọng vật chất Thay vì tự lực cánh sinh, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền thì nhiều cô gái trẻ đẹp lại chỉ muốn làm bồ nhí để được bao nuôi. Lười lao động, ham hưởng thụ, lại tham vật chất nên họ chủ động tiếp cận, tán tỉnh và mồi chài những người đàn ông có vợ để dễ dàng bòn rút ví tiền của nhân tình.

Chỉ cần luôn tỏ ra đáng yêu, ngọt ngào thì tiểu tam đã dễ dàng khiến đàn ông ngoại tình chẳng tiếc tiền chi cho mọi yêu cầu, mong muốn của bản thân. Nếu bị phát hiện, họ sẽ chẳng dại đánh ghen hay đòi người tình phải ly hôn. Lúc ấy, kẻ thứ ba sẽ trơ trẽn đóng vai người phụ nữ đáng thương, đành phải dứt tình dẫu lòng đau đớn để moi thêm một khoản kếch xù từ gã đàn ông trăng hoa kia trước khi tìm kiếm “con mồi” mới. Vợ của nhân tình càng đau khổ, khóc thương tiểu tam càng thích thú, hả hê trên những giọt nước mắt tuyệt vọng kia - Ảnh minh họa: Internet 3. Thỏa mãn tính ích kỷ, ham muốn chiếm hữu Có những người phụ nữ rất ngược đời, thay vì có cho mình một mối tình mặn nồng an yên họ chỉ muốn nhòm ngó, tranh đoạt đàn ông của người khác. Những kẻ thứ ba trơ tráo ấy chẳng từ thủ đoạn để lao vào trò chơi tình ái, sẵn sàng cởi đồ ăn nằm với chồng thiên hạ hòng phá hoại hôn nhân, hòng khiến người vợ đáng thương kia phải tổn thương, phẫn uất đến tận cùng. Vợ của nhân tình càng đau khổ, khóc thương tiểu tam càng thích thú, hả hê trên những giọt nước mắt tuyệt vọng kia. Càng cấm đoán, càng lén lút, càng khó chinh phục thì đàn ông có gia đình càng khiến những người đàn bà nhơ nhuốc kia khát khao có được. Nếu tuyện Kiều có câu “Miệt mài trong cuộc truy hoan, Càng quen thuộc nết, càng dan díu tình” để nói về tình yêu giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. Nếu từ dan díu trong câu thơ ý chỉ sự quấn quýt không rời của ái tình thanh cao giữa giai nhân và tài tử, thì từ dan díu trong mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thời nay lại vô cùng đáng trách. Thế để nói, khi dấn thân làm người thứ ba, lén lút vụng trộm thì phụ nữ không hề là nạn nhân. Thậm chí, họ còn là kẻ đáng trách, đáng giận, đáng thương.

Phụ nữ lấy chồng, tuyệt đối đừng làm 5 việc xuẩn ngốc này! Nếu không muốn tự tay tước đoạt cơ hội được hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng phụ nữ khôn ngoan chớ dại mắc phải những thiếu sót này.

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