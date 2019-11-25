3 điều phụ nữ nào cũng quyết hơn thua với nhau cho bằng được!

Muốn biết phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, sung sướng hay khổ tâm chỉ cần hơn thua 3 điều này sẽ rõ.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong muốn có được cuộc sống hôn nhân ấm êm, được chồng nuông chiều cưng yêu. Thế nhưng, phụ nữ hạnh phúc không chỉ ở tấm chồng mà còn phụ thuộc vào 3 điều này! Có một người mẹ chồng tâm lý, xem con dâu như con cái trong nhà là mấu chốt giúp phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 1. Hơn nhau ở người mẹ chồng tâm lý Phụ nữ lấy chồng, nếu lấy đúng người sẽ có được người chồng yêu vợ thương con, một lòng một dạ vì gia đình. Tất nhiên, đấy là niềm hạnh phúc ai may mắn có được đều cảm thấy tự hào. Vậy nhưng, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.

Bởi lẽ, dù vợ chồng hòa hợp đến mấy nhưng mẹ chồng con dâu lục đục, luôn mâu thuẫn, cơm không lành canh không ngọt thì cuộc sống của chị em chẳng khác nào địa ngục. Có một người mẹ chồng tâm lý, xem con dâu như con cái trong nhà, tận tâm chỉ dạy, thương yêu hết mực chính là mấu chốt giúp phụ nữ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn chẳng cần nghĩ cách giữ chồng thì bạn bè của anh ấy cũng đã thay bạn 'canh chừng' giúp rồi - Ảnh minh họa: Internet 2. Hơn nhau ở việc bạn bè của chồng xem mình như bạn thân Càng thân thiết với những những người quan trọng trong cuộc đời chồng, phụ nữ khôn ngoan sẽ càng nâng giá trị của mình. Khi có thể kết giao với bạn bè của chồng, có thể khiến họ xem bạn như bạn bè thân thiết thì chị em đã thành công trong việc “đắc nhân tâm”. Chỉ cần có được lòng người, với sự thông minh, khéo léo bạn sẽ chẳng cần nghĩ cách giữ chồng thì bạn bè của anh ấy cũng đã thay bạn “canh chừng” giúp rồi. Phụ nữ quyến rũ nhất là khi cô ấy có thừa tự tin, khí chất ngời ngời và thành đạt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet 3. Hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng Một người phụ nữ hấp dẫn nhất không phải là khi khoác lên người những bộ quần áo khoe thân, trang điểm lồng lộn. Trong mắt đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi cô ấy có thừa tự tin, khí chất ngời ngời và thành đạt trong sự nghiệp. Chính vì làm chủ đời mình, hết lòng theo đuổi đam mê và chẳng thèm dựa dẫm vào bất cứ ai nên phụ nữ thông minh sẽ khiến chồng nể trọng cả đời, gia đình chồng chẳng dám bóng gió nửa lời. Là phụ nữ, thay vì mang tấm chồng ra để so sánh chị em chỉ cần hơn thua ở 3 điều này đã có thể khẳng định được vị thế, giá trị của bản thân.

Muốn đạt đến đỉnh cao phụ nữ quyến rũ, bạn chỉ cần nhớ 6 nguyên tắc ngầm này! Đàn ông thừa nhận rằng họ có thể dán mắt vào một người phụ nữ có thân hình gợi cảm nhưng tâm trí lại sẽ chỉ nhớ về người phụ nữ quyến rũ như thế này…

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