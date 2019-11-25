Phụ nữ lấy chồng, tuyệt đối đừng làm 5 việc xuẩn ngốc này!

Phụ nữ yêu 25/11/2019 17:00

Nếu không muốn tự tay tước đoạt cơ hội được hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng phụ nữ khôn ngoan chớ dại mắc phải những thiếu sót này.

Một người phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ cho phép bản thân mắc phải những thiếu sót này. Họ hiểu rằng, làm thế chẳng khác nào tự biến mình trở thành giúp việc không lương của chồng.

Dưới đây là 5 sai lầm bóp chết hôn nhân, khiến chồng chán vợ, rất nhiều chị em mắc phải. 

phu nu khon ngoan 1

Ác cảm với mẹ chồng là một trong những thiếu sót phụ nữ khôn ngoan không bao giờ phạm phải  - Ảnh minh họa: Internet

1. Ác cảm với mẹ chồng

Khi phụ nữ lấy chồng, phải rời xa gia đình để đến làm dâu chắc chắn chị em sẽ thấy lạ lẫm, hụt hẫng vô cùng. Vậy nhưng, thay vì giữ kẽ hay cố thu mình khi chung sống với mẹ chồng, phụ nữ cần học cách đối đãi chân thành.

Thay vì khó chịu, hằn học với mẹ chồng, phụ nữ thông minh sẽ tìm cách giải quyết những khúc mắc giữa hai người. Họ sẽ không khiến chồng phải khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ, càng không khiến không khí gia đình thêm căng thẳng chỉ vì sự cố chấp của mình.

2. Để chồng nắm giữ tài chính

Dù tin chồng đến mấy, dù độc lập đến đâu thì phụ nữ nhất định phải biết chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng giao toàn bộ tài chính cho chồng nắm giữ kẻo ngay đến tiền mua rau, mua gạo cũng phải ngửa tay xin anh ấy.

Cũng vậy, phụ nữ lấy chồng đừng dại nghỉ việc ở nhà chồng nuôi. Những hy sinh, thiệt thòi bạn phải chịu đối phương chẳng những không ghi nhận mà còn xem bạn là kẻ ăn bám, tỏ thái độ khinh miệt.

phu nu khon ngoan 2
Khi đã 'chiều chồng' thì hãy cứ hết mình, đừng sợ bị đánh giá - Ảnh minh họa: Internet

3. “Trả bài” khi gần gũi chồng

Sự hòa hợp gối chăn sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm quyến luyến, khăng khít. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, đôi lứa càng viên mãn chuyện ái ân hôn nhân sẽ càng thăng hoa, hạnh phúc.

Chị em chớ dại “trả bài” chồng mỗi khi gần gũi. Nếu cảm thấy mệt, đừng ngần ngại từ chối anh ấy. Ngược lại, khi đã “chiều chồng” thì hãy cứ hết mình, đừng sợ bị đánh giá. Bởi lẽ, chỉ khi bạn cuồng nhiệt tận hưởng chàng mới mãn nguyện thật sự.

4. Sinh con theo ý của chồng

Phụ nữ lấy chồng, sinh con là điều hiển nhiên. Con cái không chỉ là kết tinh của tình yêu mà còn là mầm non mẹ cha hết lòng nâng niu, vun đắp để trẻ lớn khôn nên người. Vậy nhưng, phụ nữ chỉ nên sinh con khi đã sẵn sàng, khi đã có đủ kiến thức nuôi dạy con và sự chuẩn bị chu toàn về kinh tế.

Chị em đừng sinh con chỉ vì chồng thích, vì muốn cố để có cho được đứa con trai nối dõi tông đường. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Việc sinh nhiều con không chỉ khiến chị em quay cuồng với bỉm sữa mà còn bào mòn thanh xuân của chị em một cách đáng sợ.

Việc chấp nhận trở thành “máy đẻ” còn khiến cơ thể chị em xập xệ, xuống cấp và tuổi già ập đến nhanh đến trở tay không kịp.

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ khôn ngoan luôn đòi hỏi được tôn trọng đời tư cá nhân, được tôn trọng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

5. Quá nghe lời chồng

Dẫu lấy chồng thì phụ nữ vẫn có cuộc sống riêng, vẫn có các mối quan hệ riêng. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ chấp nhận nghe theo mọi áp đặt, yêu sách của bạn đời.

Họ đòi hỏi được tôn trọng đời tư cá nhân, được tôn trọng không gian riêng. Nếu chồng gia trưởng cứ cố sức ép buộc vợ phải nghe theo ý mình, phụ nữ thông minh sẽ chẳng ngần ngại dằn mặt để đòi lại quyền lợi cho bản thân. 

Phụ nữ muốn hết khổ đừng giữ khư khư 4 điều này trong lòng

Phụ nữ muốn hết khổ đừng giữ khư khư 4 điều này trong lòng

Muốn chồng nể trọng, cả đời thủy chung phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm được 4 điều này, dám chắc, đời bạn sẽ sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn phụ nữ thông minh phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này