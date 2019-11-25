Phụ nữ lấy chồng, tuyệt đối đừng làm 5 việc xuẩn ngốc này!

Dưới đây là 5 sai lầm bóp chết hôn nhân, khiến chồng chán vợ, rất nhiều chị em mắc phải.

Một người phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ cho phép bản thân mắc phải những thiếu sót này. Họ hiểu rằng, làm thế chẳng khác nào tự biến mình trở thành giúp việc không lương của chồng.

Khi phụ nữ lấy chồng , phải rời xa gia đình để đến làm dâu chắc chắn chị em sẽ thấy lạ lẫm, hụt hẫng vô cùng. Vậy nhưng, thay vì giữ kẽ hay cố thu mình khi chung sống với mẹ chồng, phụ nữ cần học cách đối đãi chân thành.

Ác cảm với mẹ chồng là một trong những thiếu sót phụ nữ khôn ngoan không bao giờ phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì khó chịu, hằn học với mẹ chồng, phụ nữ thông minh sẽ tìm cách giải quyết những khúc mắc giữa hai người. Họ sẽ không khiến chồng phải khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ, càng không khiến không khí gia đình thêm căng thẳng chỉ vì sự cố chấp của mình.

2. Để chồng nắm giữ tài chính

Dù tin chồng đến mấy, dù độc lập đến đâu thì phụ nữ nhất định phải biết chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng giao toàn bộ tài chính cho chồng nắm giữ kẻo ngay đến tiền mua rau, mua gạo cũng phải ngửa tay xin anh ấy.

Cũng vậy, phụ nữ lấy chồng đừng dại nghỉ việc ở nhà chồng nuôi. Những hy sinh, thiệt thòi bạn phải chịu đối phương chẳng những không ghi nhận mà còn xem bạn là kẻ ăn bám, tỏ thái độ khinh miệt.

Khi đã 'chiều chồng' thì hãy cứ hết mình, đừng sợ bị đánh giá - Ảnh minh họa: Internet

3. “Trả bài” khi gần gũi chồng

Sự hòa hợp gối chăn sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm quyến luyến, khăng khít. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, đôi lứa càng viên mãn chuyện ái ân hôn nhân sẽ càng thăng hoa, hạnh phúc.

Chị em chớ dại “trả bài” chồng mỗi khi gần gũi. Nếu cảm thấy mệt, đừng ngần ngại từ chối anh ấy. Ngược lại, khi đã “chiều chồng” thì hãy cứ hết mình, đừng sợ bị đánh giá. Bởi lẽ, chỉ khi bạn cuồng nhiệt tận hưởng chàng mới mãn nguyện thật sự.

4. Sinh con theo ý của chồng

Phụ nữ lấy chồng, sinh con là điều hiển nhiên. Con cái không chỉ là kết tinh của tình yêu mà còn là mầm non mẹ cha hết lòng nâng niu, vun đắp để trẻ lớn khôn nên người. Vậy nhưng, phụ nữ chỉ nên sinh con khi đã sẵn sàng, khi đã có đủ kiến thức nuôi dạy con và sự chuẩn bị chu toàn về kinh tế.

Chị em đừng sinh con chỉ vì chồng thích, vì muốn cố để có cho được đứa con trai nối dõi tông đường. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Việc sinh nhiều con không chỉ khiến chị em quay cuồng với bỉm sữa mà còn bào mòn thanh xuân của chị em một cách đáng sợ.

Việc chấp nhận trở thành “máy đẻ” còn khiến cơ thể chị em xập xệ, xuống cấp và tuổi già ập đến nhanh đến trở tay không kịp.

Phụ nữ khôn ngoan luôn đòi hỏi được tôn trọng đời tư cá nhân, được tôn trọng không gian riêng - Ảnh minh họa: Internet

5. Quá nghe lời chồng

Dẫu lấy chồng thì phụ nữ vẫn có cuộc sống riêng, vẫn có các mối quan hệ riêng. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ chấp nhận nghe theo mọi áp đặt, yêu sách của bạn đời.

Họ đòi hỏi được tôn trọng đời tư cá nhân, được tôn trọng không gian riêng. Nếu chồng gia trưởng cứ cố sức ép buộc vợ phải nghe theo ý mình, phụ nữ thông minh sẽ chẳng ngần ngại dằn mặt để đòi lại quyền lợi cho bản thân.