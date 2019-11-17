Phụ nữ muốn hết khổ đừng giữ khư khư 4 điều này trong lòng

Nếu phụ nữ khờ dại cứ mãi cam chịu những thiệt thòi, chờ ngày chồng đáp đền thì phụ nữ khôn ngoan sẽ chủ động khiến đời mình trở nên hạnh phúc, khiến chồng cả đời không dám ngoại tình.

Chị em đừng dại so bì chồng mình với người khác, đố kỵ với thiên hạ kẻo chồng chán vợ , cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt, mệt mỏi.

Phụ nữ lấy chồng, dù cuộc sống vật chất đủ đầy hay khó khăn cũng đừng vội than vãn. Hãy nhớ, chỉ cần “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Vợ chồng cùng bảo ban nhau làm ăn, biết tích cóp, dè xẻn và hoạch định tương lai thì ắt khấm khá, có của ăn của để.

Phụ nữ hiếu thảo sẽ khiến chồng không dám đối xử tệ bạc với bố mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

2. Báo hiếu mẹ cha

Câu nói “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” đã quá lỗi thời. Dù là con gái hay con trai, thì bạn vẫn là nhúm ruột của mẹ cha, vẫn là đứa con đấng sinh thành dày công dưỡng dục, thương yêu.

Dù đã lấy chồng, phụ nữ thông minh vẫn sẽ không quên quan tâm, chăm sóc và tìm mọi cơ hội để báo hiếu mẹ cha. Họ hiểu rằng, bất hiếu là tội không thể thứ tha. Nhờ thế, chồng cũng sẽ không dám đối xử tệ bạc với bố mẹ vợ.

Nếu cứ ôm bực tức vào lòng, giữ khư khư những sầu não thì người phải chịu khổ chỉ có mỗi bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Không giận dai

Mỗi khi chồng hay người khác làm điều gì khiến mình phật ý, phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng ngần ngại nói rõ những khúc mắc, uất ức trong lòng mình. Họ muốn nhanh chóng giải quyết những phiền não để nhẹ lòng, mối quan hệ của hai bên sẽ nhẹ nhàng, dễ chịu ngay.

Nếu cứ ôm bực tức vào lòng, giữ khư khư những sầu não thì người phải chịu khổ chỉ có mỗi bạn.

Phụ nữ thông minh chẳng dại ngạo mạn với người đời, càng không tự kiêu với chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Không tự kiêu

Phụ nữ đừng bao giờ ỷ lại rằng vì mình xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền nên chồng đương nhiên phải yêu thương, chung thủy. Cũng vậy, chị em cũng đừng dại hi sinh tất cả cho chồng với suy nghĩ “gái có công chồng không phụ”.

Một người phụ nữ tinh tế sẽ luôn chừa đường lui cho mình, không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ. Họ có chính kiến, có sự khéo léo và luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Thế nên, họ chẳng dại ngạo mạn với người đời, càng không tự kiêu với chồng nên cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc, an yên.