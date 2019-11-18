5 nguyên tắc giúp phụ nữ hạnh phúc sau ngày cưới

Phụ nữ yêu 18/11/2019 17:34

Thay vì xem đàn ông là tất cả những gì mình có, phụ nữ hạnh phúc sẽ xem chồng chỉ là một phần trong cuộc sống của họ.

Phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là khi lấy được người chồng giàu có, nuông chiều mình như bà hoàng. Thứ họ cần là một cuộc hôn nhân bình yên, vợ chồng nguyện già đi bên nhau, cuối đời vẫn không thôi quấn quýt.

Dưới đây chính là 5 nguyên tắc giúp phụ nữ hạnh phúc sau ngày cưới, chị em chớ dại bỏ qua.

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Đừng kết hôn chỉ vì sợ ế, phụ nữ hạnh phúc hãy kiên nhẫn chờ đợi chân ái đời mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Không lấy chồng chỉ để hết ế

Phụ nữ lấy chồng không chỉ để có người cùng chung sống, sinh con đẻ cái trong lương lai. Đừng vì mang danh phụ nữ quá lứa lỡ thì mà trao hạnh phúc đời mình vào tay người đàn ông mình không hề tin tưởng.

Chậm mà chắc, dẫu kết hôn muộn nhưng chỉ cần đấy là chân ái đời bạn thì dám chắc, nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập trong yêu thương, chan hòa hạnh phúc.

2. Tự làm ra tiền

Là phụ nữ, đừng bao giờ khờ dại tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông mà từ bỏ ước mơ, hoài bão và sự  nghiệp của mình. Hãy nhớ, chỉ khi làm ra tiền phụ nữ thông minh mới có thể làm chủ đời mình và có tiếng nói trong gia đình.

Hãy nhớ, “đừng bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ”, hãy chừa cho mình đường lui hòng khi chồng thay lòng đổi dạ bạn vẫn dư bản lĩnh để làm lại từ đầu.

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Chẳng cần cách giữ chồng cao siêu, chỉ cần có sự bao dung bạn đã khiến anh ấy mê mệt cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Bao dung

Thay vì chăm chăm vào những khuyết điểm của chồng mà lèm bèm, cằn nhằn cả ngày sao bạn không nhìn vào những ưu điểm để ngợi khen anh ấy. Đàn ông khô khan là thế nhưng họ rất thích được ghi nhận, được “rót mật vào tai”.

Khéo léo khuyên nhủ, khích lệ tinh thần mới là cách giúp vợ chồng ngày càng thấu hiểu, yêu thương nhau. Nhờ thế, chẳng cần cách giữ chồng cao siêu nào bạn vẫn khiến anh ấy mê mệt không rời.

4. Tạo nên những bất ngờ

Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật chồng hay nhân ngày anh ấy được tăng lương, thăng chức bạn đừng quên dành cho anh ấy những bất ngờ. Món quà nho nhỏ, bữa ăn tối lãng mạn ở nhà hàng hay chuyến du lịch xa sẽ khiến chàng cảm động vô cùng.

Đây cũng là cách hâm nóng tình cảm vợ chồng tinh tế, hiệu quả mà những người phụ nữ thông minh thường áp dụng.

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Phụ nữ thông minh thừa khôn ngoan để hiểu 'tương kính như tân' chính là cách giữ hôn nhân hạnh phúc dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

5. Không bỏ bê chính mình

Dù lấy chồng, sinh con, bận bịu vô cùng nhưng phụ nữ khí chất sẽ không bao giờ bỏ bê việc chăm sóc, yêu thương bản thân. Họ ý thức được việc giữ cho thân hình vừa vặn, ăn mặc hợp thời trang và không quên trang điểm, xịt nước hoa mỗi khi ra đường.

Tất nhiên, khi ở nhà cô ấy cũng sẽ không cho phép bản thân lùi xùi luộm thuộm. Bởi lẽ, họ thừa khôn ngoan để hiểu “tương kính như tân” chính là cách giữ hôn nhân hạnh phúc dài lâu.

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