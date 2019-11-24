Đàn ông đừng mơ chạm vào 5 ‘vùng cấm’ này của phụ nữ khôn ngoan

Dù có đánh chết phụ nữ khôn ngoan cũng không cho bất cứ ai xâm phạm vào 5 vùng cấm này, nhờ thế, họ luôn thú vị, cuốn hút và khí chất ngời ngời.

Họ sẽ chẳng vì yêu mà để đối phương có cơ hội sai khiến, xem thường hay làm mình tổn thương. Nếu mối quan hệ chỉ mang đến đau khổ, dằn vặt và cả những mỏi mệt thì phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng ngần ngại chủ động nói lời chia tay.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm điều gì thiếu tôn trọng với mình, kẻ cả người yêu hay chồng. Bởi lẽ, với nàng, mọi mối quan hệ đều phải xuất phát từ sự bình đẳng, bình quyền.

Bởi lẽ, họ thừa thông minh để hiểu rằng, chẳng ai có thể làm đau bạn trừ phi chính bạn cho phép họ làm điều đấy.

2. Cách nuôi dạy con cái

Mỗi đứa trẻ là một cá tính riêng, chẳng ai giống ai, con nhà mình cũng chẳng thể giống như con nhà người khác. Thế nên, đàn ông đừng bao giờ bắt vợ phải nuôi dạy con theo lời khuyên của những người xung quanh.

Hãy nhớ, hơn ai hết, mẹ chính là người hiểu rõ con trẻ cần gì, muốn gì, cái gì phù hợp với bé. Đàn ông đừng áp đặt vợ trong cách nuôi dạy con, chỉ cần cô ấy không phản khoa học là được. Cũng vậy, đừng mang con mình ra so sánh với con nhà người ta nếu không muốn vợ nổi đóa.

Phụ nữ bản lĩnh hay yếu mềm, khôn ngoan hay khờ dại cũng không bao giờ cho phép bất cứ ai cấm đoán mình báo hiếu mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

3. Báo hiếu mẹ cha

Cha mẹ không chỉ là người đã mang nặng đẻ đau, dựng vợ gả chồng, mà còn là điểm tựa tinh thần của chị em cho đến hết cuộc đời này. Chẳng cần mẹ cha giàu có, chỉ cần luôn được sống trong vòng tay yêu thương, sự quan tâm ân cần của đấng sinh thành đã khiến phụ nữ hạnh phúc vô cùng.

Thế nên, đàn ông cần đối xử tử tế với bố mẹ vợ, gia đình nhà vợ. Đừng lấy suy nghĩ “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, lấy chồng theo chồng để bắt vợ phải cúc cung tận tụy với nhà chồng mà bỏ rơi bố mẹ ruột.

Hãy nhớ, phụ nữ bản lĩnh hay yếu mềm, khôn ngoan hay khờ dại cũng không bao giờ cho phép bất cứ ai cấm đoán mình báo hiếu mẹ cha.

4. Đời tư

Chỉ đàn ông gia trưởng mới đòi hỏi người phụ nữ của mình phải công khai mọi thông tin cá nhân của cô ấy. Bởi lẽ, số dư trong tài khoản, mật khẩu trang cá nhân hay email là những thông tin mỗi người đều được quyền bảo mật.

Người phụ nữ bản lĩnh sẽ chẳng cho phép đàn ông cấm đoán mình găp gỡ bạn bè, mặc thứ họ muốn hay để kiểu tóc họ thích. Vậy nên, đàn ông dù muốn hay không cũng phải tôn trọng sự riêng tư ấy nếu không muốn bị cô ấy đá phăng ra khỏi đời.

Đàn ông đừng bao giờ ý kiến về việc phụ nữ đầu tư bao nhiêu tiền cho việc làm đẹp, giữ gìn nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

5. Số tiền đầu tư cho việc làm đẹp

Một người phụ nữ cuốn hút, gợi cảm luôn biết cách chăm chút cho vẻ ngoài và tâm hồn của mình. Họ chẳng tiếc tiền mua mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm hay tậu lọ nước hoa thanh lịch. Họ làm đẹp không chỉ để giữ chân chồng, mà còn vì sự tôn trọng bản thân.

Đàn ông đừng bao giờ ý kiến về việc phụ nữ đầu tư bao nhiêu tiền cho việc làm đẹp, giữ gìn nhan sắc. Bởi lẽ, mỗi người đều có cách tiêu tiền khác nhau, miễn sao cô ấy không làm điều gì quá đáng là được.