3 bí mật phụ nữ thông minh luôn giữ kín, quyết chôn chặt cả đời

Phụ nữ yêu 20/11/2019 17:08

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn giữ kín những bí mật này, dù thân thiết đến mấy họ cũng chẳng chia sẻ nửa lời, kể cả bạn thân hay chồng con.

Nếu phụ nữ khờ dại chẳng ngần ngại chia sẻ những điều này thì phụ nữ thông minh lại giữ kín như bưng, quyết không hé răng với bất cứ ai. Nhờ vậy, họ trọn đời hạnh phúc, ấm êm viên mãn.

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Một người phụ nữ thông minh hiểu rằng, nhân cách của một con người mới là điều đáng quý nhất - Ảnh minh họa: Internet

1. Lời cạnh khóe người khác

Thay vì nhìn vào ngoại hình của người khác để chê bai, dè bỉu, phụ nữ thông minh sẽ chẳng bao giờ đánh giá về nhan sắc của người khác. Họ tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá thể, càng không bài xích chỉ vì đối phương không có vẻ ngoài hấp dẫn.

Một người phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng, nhân cách của một con người mới là điều đáng quý nhất. Những kẻ vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tâm địa xấu xa là người chúng ta nên tránh xa để tránh rước thị phi vào người.

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Khi được hỏi về số dư trong tài khoản, phụ nữ khôn khéo sẽ chẳng dại nói ra một con số cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

2. Số dư trong tài khoản

Càng hiểu biết, càng có kinh nghiệm sống phụ nữ từng trải càng nói không với những hơn thua, so sánh. Họ chẳng dại đem thu nhập của bản thân đi so kè với những người khác rồi lại tỏ vẻ khinh thường khi thấy mình giàu có, sung túc hơn.

Họ thừa tinh tế để hiểu rằng, trong mọi mối quan hệ, sự chân thành mới là điều quan trọng nhất. Nếu cứ ganh ghét, đố kỵ với người khác mà dùng mưu hèn kế bẩn để đạp đối phương xuống hay cố tô vẽ để bản thân trở nên hoàn hảo cũng chẳng thể giúp ta hạnh phúc.

Khi được hỏi về số dư trong tài khoản, phụ nữ khôn khéo sẽ chẳng dại nói ra một con số cụ thể. Họ không có nhu cầu khoe khoang về tài sản của mình, cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ xấu nhòm ngó.

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Phụ nữ từng trải sẽ để ký ức ngủ yên, bởi lẽ, họ hài lòng với thực tại, với những gì mình đang có thay vì ngoái đầu về phía sau - Ảnh minh họa: Internet

3. Những mối tình đã qua

Một người phụ nữ hấp dẫn, nhiều người theo đuổi thì chẳng cần phải “quảng cáo” vẫn có hàng tá đàn ông nguyện đem lòng yêu thương. Chính sự thoải mái, tự nhiên và khí chất ngời ngời đã tạo nên sức hút khó cưỡng của cô ấy.

Thế nên, thay vì khoe khoang với thiên hạ rằng tôi là một người phụ nữ quyến rũ, được rất nhiều người say mê, tôi đã yêu đương cuồng nhiệt như thế nào trong quá khứ. Phụ nữ từng trải sẽ để ký ức ngủ yên, bởi lẽ, họ hài lòng với thực tại, với những gì mình đang có thay vì ngoái đầu về phía sau.

Hơn cả, đấy còn là cách cư xử khéo léo giúp người đến sau luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai, không chút e ngại người phụ nữ của mình vẫn còn tơ tưởng về người yêu cũ. 

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Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở thành người phụ nữ kém duyên trong mắt đàn ông, nếu không sớm bỏ ngay thì đừng trách vì sao đời mình truân chuyên, hôn nhân bất hạnh.

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