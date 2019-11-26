Phụ nữ 35, dù yêu đến mấy cũng đừng dại làm chuyện xuẩn ngốc này!

Phụ nữ yêu 26/11/2019 16:38

Khi đã là người phụ nữ tuổi 35, đã có đủ bản lĩnh và sự từng trải chị em tuyệt đối không được cho phép mình làm điều xuẩn ngốc này kẻo tự rước họa vào thân.

Thuở đôi mươi phụ nữ có quyền mắc sai lầm, có quyền yêu đương cuồng dại. Vậy nhưng, khi đã là phụ nữ tuổi 35 bạn cần phải nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần cũng không được làm 2 điều khờ dại này vì đàn ông, hãy tự thương lấy chính mình…

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Đừng dại xem đàn ông là tất cả những gì mình đang có, mà chỉ nên xem đối phương là một phần trong tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Yêu đến quên mất chính mình

Đúng là tình yêu có lý lẽ riêng của nó, một khi đã đem lòng yêu thương ai đó ta sẽ khó lòng điều khiển được con tim. Những rung động khắc khoải, những nhớ nhung quay quắt dù đôi lúc khiến con tim như bị bóp nghẹt nhưng cũng khiến ta hạnh phúc ngập tràn.

Thế nhưng, dù không điều khiển được con tim thì phụ nữ 35 cũng phải nhớ điều khiển lí trí của mình. Đừng cuồng dại yêu đến mức lãng quên giá trị của bản thân, đừng đặt hết tin yêu để rồi khi bị đàn ông phản bội lại lâm vào cảnh trắng tay, tâm hồn tan hoang.

Phụ nữ khi yêu, dù cuồng nhiệt đến mấy cũng đừng bi lụy. Đừng dại xem đàn ông là tất cả những gì mình đang có, mà chỉ nên xem đối phương là một phần trong tất cả. Có như thế, bạn mới khẳng định được vị thế của mình, mối quan hệ mới bình quyền, bền vững.

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Phụ nữ 35, dù nông cạn hay sâu cay, khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng vì một người đàn ông mà ôm lấy bất hạnh vào người - Ảnh minh họa: Internet

Mải miết hi sinh vô điều kiện

Phụ nữ thường muốn chăm sóc, quan tâm người đàn ông mình yêu mọi nơi mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Họ muốn tự tay làm mọi thứ để đối phương được sung sướng an nhàn mà chấp nhận ôm hết thiệt thòi vào người.

Nào ngờ, phụ nữ khờ dại hi sinh đàn ông càng trở nên vô tâm, hời hợt và xem đấy là điều hiển nhiên, là việc thiên kinh địa nghĩa. Trong khi, đàn ông sinh ra vốn khỏe mạnh hơn, vậy nhưng lại bắt phụ nữ phải chịu khổ vì mình, như thế liệu có hợp lẽ thường?

Phụ nữ 35, dù nông cạn hay sâu cay, khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng vì một người đàn ông mà ôm lấy bất hạnh vào người. Bởi lẽ, nếu yêu thương chân thành đàn ông đã không bào mòn thanh xuân của người phụ nữ mình yêu như thế.

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Nếu chẳng may yêu sai người, lấy nhầm chồng phụ nữ thông minh nhất định phải nỗ lực sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 35, đừng ngược đãi bản thân

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương mình, kể cả người đàn ông họ yêu thương nhất. Vốn dĩ, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, nuông chiều chứ không phải để làm ô sin không công, máy đẻ cho chồng.

Nếu chẳng may yêu sai người, lấy nhầm chồng phụ nữ thông minh nhất định phải nỗ lực sửa sai. Nếu đã cố gắng hết sức vẫn không thể thay đổi được thực tế thì quyết định buông tay, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Dừng lại không chỉ giải thoát phụ nữ khỏi những chán chường, u uất mà còn mở ra chân trời mới. Để chị em được sống cuộc đời mà mình khát khao, được hưởng hạnh phúc mình xứng đáng nhận.

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