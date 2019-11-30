3 hành động khiến phụ nữ trở nên hèn mọn trong mắt chồng, nhục nhã nhất là điều thứ 3

Người xưa có câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” để hướng dẫn nếp ăn uống sao cho thanh tao, lịch sự. Thế nên, đã là phụ nữ bạn đừng bao giờ quá tham ăn phàm uống, nhai nhóp nhép hay húp canh sồn sột trước mặt chồng hay người ngoài.

Muốn được chồng nể trọng, thương yêu và trân quý cả đời, phụ nữ thông minh đừng bao giờ phạm phải 3 điều đại kỵ này.

Vậy nên, nếu đang tồn tại thói xấu trên chị em hãy bỏ ngay, đừng dại phạm phải đại kỵ này kẻo chồng ngao ngán, chán vợ mà chẳng thèm nói ra.

Một người phụ nữ có khí chất sẽ chẳng bao giờ cư xử kém duyên như thế. Họ thừa tinh tế, lịch sự để không tự làm xấu mặt mình, càng không khiến chồng phải xấu hổ vì vợ.

Phụ nữ khờ dại đòi chia tay, dọa ly hôn mỗi khi vợ chồng cự cãi chẳng khác nào bạn đang tự hạ thấp chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Hù dọa ly hôn mỗi khi cãi nhau

Đến bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống sao có thể tránh khỏi những bất hòa, mâu thuẫn. Những lúc như thế, cả hai cần giữ bình tĩnh và ngồi lại thẳng thắn nói về những suy nghĩ, uất ức trong lòng mình. Sau đấy, cùng nhau đưa ra cách giải quyết, làm hòa.

Nếu phụ nữ khờ dại đòi chia tay, dọa ly hôn mỗi khi vợ chồng cự cãi chẳng khác nào đang tự hạ thấp chính mình.

Chính vì nghĩ vợ không tôn trọng cuộc hôn nhân hiện tại, không hề xem trọng những gì cả hai đã có cùng nhau nên rất nhiều người chồng ngoại tình, tìm vui bên ngoài để nguôi ngoai cơn giận. Từ đấy vợ mất chồng, gia đình ly tán là điều khó tránh khỏi.

Một người vợ thông minh chẳng dại rước thị phi vào người, khiến bản thân trở nên thấp kém trước chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt điều nói xấu người khác

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn muốn nhận được sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Thế nên, họ quản lý tốt lời ăn tiếng nói của mình. Nàng chẳng bao giờ đi đặt điều nói xấu người khác, càng không trù dập hay hãm hại bất cứ ai.

Bởi lẽ, một người vợ thông minh chẳng dại rước thị phi vào người, khiến bản thân trở nên thấp kém trước chồng. Nàng hiểu rằng, một khi những lời đơm đặt bịa tạc kia bị vạch trần thì đấy chính là nỗi ê chề nhục nhã khốn cùng.