3 việc phụ nữ phải NGỪNG LÀM trước ngưỡng 40!

Phụ nữ yêu 27/11/2019 15:14

Muốn sống hạnh phúc, phụ nữ tuổi 40 hãy “gối đầu giường” 3 chữ NGỪNG này là đủ, không hơn không kém.

phụ nữ tuổi 40, bạn phải ngừng làm những việc này ngay hôm nay để những ngày phía trước không còn bất hạnh, chỉ ngập tràn an yên hạnh phúc.

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Ngừng bỏ bê bản thân chính là việc phụ nữ tuổi 40 phải khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngừng bỏ bê bản thân

Phụ nữ lấy chồng, đừng vì câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn, anh yêu em vì tâm hồn chứ không phải vẻ ngoài” mà quên mất việc làm đẹp. Một người phụ nữ khôn ngoan thừa nhạy cảm để biết rằng, ngoại hình chính là thứ “đập” vào mắt đàn ông đầu tiên, là thứ khiến đối phương bị hấp dẫn cả đời.

Thế nên, dù đã yên bề gia thất, dù đang được chồng thương yêu chiều chuộng đến mấy phụ nữ cũng hãy ngừng ngay việc bỏ bê chính mình. Đừng cho phép bản thân trở nên xuề xòa, nhếch nhác và luộm thuộm.

Chăm chỉ làm đẹp, dưỡng da, ăn mặc thời trang và luôn thơm tho mới là cách giữ chồng thông minh, hiệu quả nhất.

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Ít nhất mỗi tuần một lần, bạn cần giải phóng mình khỏi vai trò người vợ, người mẹ để sống cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngừng xa cách bạn bè

Cuộc sống hôn nhân với rất nhiều mối lo cơm áo gạo tiền, với muôn vàn trách nhiệm đè lên vai người phụ nữ. Dẫu biết cực khổ, vất vả là thế nhưng chị em đừng để hôn nhân nhấn chìm cuộc đời riêng của bạn.

Ít nhất mỗi tuần một lần, bạn cần giải phóng mình khỏi vai trò người vợ, người mẹ để sống cho bản thân. Gặp gỡ bạn bè, tán chuyện phiếm hay mua sắm cùng hội bạn thân là cách để bạn cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn, giúp cuộc sống thôi tẻ nhạt, nhàm chán.

Đừng vì là phụ nữ có gia đình mà tuyệt giao với những mối quan hệ thân thiết. Hãy nhớ, chỉ khi là một người phụ nữ hạnh phúc bạn mới có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy đến với mái ấm của mình.

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Chỉ khi có sự nghiệp ổn định, thành công chốn công sở bạn mới được là chính mình, được bạn đời nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngừng an phận

Rất nhiều phụ nữ chấp nhận lui về hậu phương, hết lòng giúp chồng phát triển sự nghiệp. Họ luôn nhận lấy trách nhiệm chăm sóc con cái, ôm hết việc nhà vào người để bạn đời toàn tâm toàn ý làm việc. Vậy nhưng, phụ nữ ơi, bạn quên mất rằng mình cũng có sự nghiệp riêng hay sao.

Trước khi bước sang ngưỡng phụ nữ 40, chị em hãy ngừng an phận, ngừng hi sinh vô điều kiện. Bởi lẽ, chỉ khi có sự nghiệp ổn định, kiếm được nhiều tiền và ngày càng thành công chốn công sở bạn mới được là chính mình, được bạn đời nể trọng.

Và đàn ông, khi có được người vợ tài giỏi, thông minh như thế cũng sẽ hãnh diện vô cùng.

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Khi đã là người phụ nữ tuổi 35, đã có đủ bản lĩnh và sự từng trải chị em tuyệt đối không được cho phép mình làm điều xuẩn ngốc này kẻo tự rước họa vào thân.

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