4 dấu hiệu tố cáo phụ nữ không còn cần chồng, chỉ đợi có cơ hội là buông tay

Phụ nữ yêu 06/12/2019 16:09

Nếu có một trong những dấu hiệu phụ nữ chán chồng dưới đây, chứng tỏ cuộc hôn nhân đã không còn cơ hội cứa vãn, ly hôn là chuyện sớm muộn.

Nếu đàn ông chán vợ sẽ đi ngoại tình thì phụ nữ chán chồng sẽ có những biểu hiện không thể chối cãi dưới đây:

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Phụ nữ chán chồng sẽ luôn muốn trốn chạy khỏi cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thường ra ngoài một mình

Một người phụ nữ hạnh phúc, có cuộc sống hôn nhân viên mãn sẽ luôn sánh bước cùng chồng mỗi khi gặp gỡ bạn bè. Họ xem chồng như một phần không thể tách rời, muốn bên cạnh đối phương càng nhiều càng tốt.

Một khi phụ nữ chỉ muốn ra ngoài một mình để có không gian riêng tư, để trốn khỏi cuộc sống hôn nhân chán chường, để cảm thấy không bị làm phiền thì khi ấy họ đã không còn cần chồng nữa rồi.

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Khi phụ nữ luôn gây sự, cãi nhau vô cớ thì đấy chính là báo động đỏ cho cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu, gắt gỏng

Phụ nữ thường nói nhiều, hay càm ràm là vì họ quan tâm, lo lắng cho một nửa của mình. Đây chính là lý do vì sao trong cuộc sống hôn nhân, vợ càng nói nhiều gia đình càng hạnh phúc, ấm êm.

Tuy nhiên, sự khó chịu khác với sự phàn nàn, than vãn. Nếu cô ấy bực dọc với cả những chuyện nhỏ nhặt, luôn tìm cớ gây sự, cãi nhau thì đấy chính là báo động đỏ cho cuộc hôn nhân của cả hai.

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Nếu phụ nữ cạn tình, họ sẽ chẳng còn quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đánh giá thấp chồng

Phụ nữ khi yêu thường mù quáng, bất chấp tất cả mà đặt hết lòng tin yêu lên đối phương. Thế nên, dẫu chồng gặp phải thất bại, khó khăn họ vẫn luôn kề vai sát cánh, động viên người đàn ông của mình.

Ngược lại, nếu phụ nữ cạn tình, họ sẽ chẳng còn quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến chồng. Thậm chí, họ thường xuyên nói những lời khó nghe, chê bai, và đánh giá thấp đối phương.

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Một khi phụ nữ dành sự ngưỡng mộ cho đàn ông khác thì khi ấy họ đã quá thất vọng về bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chồng với đàn ông khác

Người xưa có câu “yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”, phụ nữ yêu thật lòng sẽ luôn trân trọng một nửa của mình. Dù chàng không quá xuất sắc, tài giỏi hay giàu có nhưng vẫn khiến phụ nữ tự hào vô cùng.

Vậy nên, một khi phụ nữ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, dành sự ngưỡng mộ cho người ngoài thì khi ấy họ đã quá thất vọng về bạn đời của mình. 

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