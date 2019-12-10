Phụ nữ không còn yêu chồng, dù giấu kín đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này

Nếu đàn ông thay lòng sẽ ra ngoài cặp kè gái lạ, lén lút ngoại tình thì phụ nữ chán chồng lại có những dấu hiệu kín đáo hơn nhiều. Bởi lẽ, khi phụ nữ không còn yêu chồng mình nữa, dù cố gắng che đậy cẩn thận đến mấy vẫn để lộ những dấu hiệu sau:

Vậy nhưng, chẳng ai có thể nói trước điều gì, nhất là chuyện tình cảm. Một khi phụ nữ không còn yêu chồng, đã chán chồng đến tận tâm can thì họ sẽ chẳng còn ghen tuông hờn giận.

Thông thường, trong cuộc sống hôn nhân chị em thường rỉ tai nhau cách giữ chồng, làm thế nào để đàn ông không phản bội, cả đời chung thủy. Hiếm khi chúng ta nghe đàn ông bàn với nhau cách giữ vợ, bởi trong tâm tưởng của phái mạnh, vợ là của mình, đương nhiêu và dĩ nhiên nên chẳng cần sợ mất.

Chồng đi đâu, với ai, làm gì cũng chẳng còn là mối bận tâm của người vợ. Thậm chí, chồng đi nhậu qua đêm, về nhà người đầy mùi nước hoa, vết son nhòe trên áo người vợ cạn tâm cũng chẳng mảy may trách móc.

Những yêu thương nuông chiều, những quan tâm chăm sóc đã là quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy thờ ơ, lạnh nhạt và mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Dẫu chồng có liên lạc với người cũ hay nối lại tình xưa với bồ thì người vợ cũng chẳng đoái hoài.

Bởi lẽ, lúc ấy, trong tâm trí họ chẳng còn hình bóng của chồng. Những yêu thương nuông chiều, những quan tâm chăm sóc đã là quá khứ, đã không còn hiện hữu trong cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Đặc biệt, nếu ngày trước mềm mỏng, ăn nói nhỏ nhẹ bao nhiêu thì khi phụ nữ cạn tâm họ sẽ khó lòng giữ được cách cư xử ấy. Sự hằn học, gắt gỏng và cau có chính là cách cô ấy đối đãi với bạn đời.

Cũng vậy, khi phụ nữ yêu thật lòng họ sẽ luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Họ chẳng ngại chắt bóp, chi tiêu tằn tiện để dành số tiền ấy chăm lo cho bạn đời, ôm hết thua thiệt vào người. Tuy nhiên, khi đã hết tình hết nghĩa họ chỉ nghĩ cho bản thân.

Nếu đã thay lòng đổi dạ người vợ sẽ giấu kín mọi tâm sự, không muốn hé răng nửa lời - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, vì không còn tình cảm nên phụ nữ chẳng hề bàn tính về tương lai với đối phương. Trước những mâu thuẫn, hiểu lầm phụ nữ cạn tình sẽ dùng sự im lặng để đáp trả. Họ chẳng muốn rước thêm phiền toái vào người, càng không muốn tâm trạng xấu đi vì người đàn ông mình không còn yêu.

Khi còn yêu, phụ nữ thường tâm sự ty tỷ điều với chồng. Những bực bội chốn công sở, những mối quan hệ đều được cô ấy chia sẻ với bạn đời. Thế nhưng, nếu đã thay lòng đổi dạ người vợ sẽ giấu kín mọi tâm sự, không muốn hé răng nửa lời.

Những lúc gặp khó khăn trong công việc, trục trặc trong cuộc sống phụ nữ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của chồng đầu tiên. Bởi lẽ, đấy chính là người yêu thương và hiểu rõ họ nhất. Khi cạn tình, phụ nữ sẽ phớt lờ chồng mà tự tìm cách giải quyết những khốn khó của mình hòng chứng minh không cần đàn ông họ vẫn sống tốt.

Vậy nên, nếu thấy vợ không còn ghen tuông, không muốn chia sẻ và chẳng nhờ mình giúp đỡ bất cứ điều gì thì đàn ông hãy sớm nhận ra rằng cô ấy đã chán chồng, đã muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này.