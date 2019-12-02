Phụ nữ có 4 đặc điểm này sớm muộn cũng bị chồng phụ bạc, mang tiền đi nuôi bồ nhí!

Phụ nữ yêu 02/12/2019 15:32

Nếu không sớm bỏ ngay những thói xấu này, phụ nữ đừng trách vì sao chồng ngoại tình, hả hê lên giường với gái lạ sau lưng vợ.

Là phụ nữ, nếu đang phạm phải 4 "vùng cấm" trong hôn nhân này thì hãy bỏ ngay. Nếu không, chồng ngoại tình vì quá chán vợ, ngột ngạt mà đòi ly hôn là điều khó tránh khỏi.

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ 'trúng kế' mà nghỉ việc, tự biến mình thành ô sin không lương - Ảnh minh họa: Internet

1. Ăn bám chồng

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông. Bạn hoàn toàn có khả năng làm ra tiền, có khả năng sở hữu sự nghiệp của riêng mình thì hà cớ gì phải chấp nhận để chồng “nuôi”, chấp nhận sống bám.

Rồi bạn sẽ thấy, nếu đã sống lệ thuộc vào tiền của người khác thì phụ nữ sẽ chẳng còn được tôn trọng, càng không có tiếng nói trong gia đình. Điều ngược đời là, đàn ông thích phụ nữ độc lập, bản lĩnh nhưng cứ muốn ép vợ phải “dưới cơ” mình để dễ dàng sai khiến đối phương.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ "trúng kế" mà nghỉ việc, tự biến mình thành ô sin không lương. Họ hiểu rằng, nếu ăn bám chồng thì một khi chồng phụ bạc họ sẽ đánh mất tất cả.

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Nếu phụ nữ cứ ca thán, càm ràm thì đàn ông ắt chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

2. Chăm cằn nhằn

Đàn ông dù khô khan, kiệm lời là thế nhưng họ rất thích được nghe những lời ngọt ngào. Mỗi khi anh ấy làm điều gì tốt, vợ đừng tiếc lời khen ngợi, động viên để chàng phát huy điểm cộng ấy.

Nếu phụ nữ cứ ca thán, càm ràm và nhồi nhét vào đầu đàn ông những suy nghĩ tiêu cực thì dám chắc, dù yêu vợ đến mấy chồng cũng ngán ngẩm mà tìm nguồn vui mới.

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Đàn ông yêu bằng mắt, thích người phụ nữ của mình luôn thơm và đẹp - Ảnh minh họa: Internet

3. Bỏ bê vẻ ngoài

Đàn ông yêu bằng mắt, thích người phụ nữ của mình luôn thơm và đẹp. Bạn chẳng cần sở hữu thân hình đồng hồ cát, khuôn mặt hoa hậu mà chỉ cần chăm sóc vẻ ngoài thật tốt, luôn yêu thương bản thân đã dư sức giữ chân chồng.

Nếu phụ nữ nông cạn cứ bỏ bê vẻ ngoài, chẳng thèm dưỡng da, luộm thuộm, tuềnh toàng mãi thì ắt có ngày chồng ngoại tình vì thấy vợ "không xứng" với mình.

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Phụ nữ khờ dại dốc toàn tâm toàn sức để làm hết mọi việc sẽ khiến chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

4. Ôm hết việc nhà

Tất nhiên, đàn ông nào cũng muốn có được người vợ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Vừa giỏi kiếm tiền lại khéo léo vun vén gia đình cũng là hình mẫu người vợ hiền dâu thảo rất nhiều chị em hướng đến.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại dốc toàn tâm toàn sức để làm hết mọi việc sẽ khiến chồng cảm thấy mình trở thành người thừa. Hơn cả, sai lầm này còn khiến đàn ông vô tâm, hời hợt và xem đấy là việc hiển nhiên vợ phải làm. Từ đấy, chồng vô trách nhiệm, rảnh rang để mèo mả bền ngoài là điều khó tránh.

Khi đàn ông cạn tình, họ sẽ chẳng ngần ngại dùng 3 ‘chiêu hèn’ này để làm khổ bạn!

Khi đàn ông cạn tình, họ sẽ chẳng ngần ngại dùng 3 ‘chiêu hèn’ này để làm khổ bạn!

Người đàn ông cạn tình, lòng đã nguội lạnh sẽ chẳng ngần ngại làm khổ phụ nữ bằng 3 "liều thuốc độc" vô cùng tàn nhẫn này.

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