Khi đàn ông cạn tình, họ sẽ chẳng ngần ngại dùng 3 ‘chiêu hèn’ này để làm khổ bạn!

Khi đàn ông cạn tình, họ sẽ dùng 3 ‘mũi dao’ tàn nhẫn này để làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đàn ông cạn tình , chẳng còn vấn vương họ sẽ chăm chỉ hành hạ người phụ nữ bằng 3 “liều thuốc độc” với liều lượng cực mạnh này.

Dù bạn không sắc nước hương trời, không xinh đẹp ngời ngời nhưng “trong mắt tình nhân có Tây Thi”, trong mắt chàng bạn luôn là người phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ lạ thường.

Trong tình yêu người ta chẳng hề phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần hai con tim tự nguyện yêu thương, hạnh phúc khi có nhau là đủ. Thế nên mới có câu nói “yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”.

Ngược lại, một khi đã “cạn tàu ráo máng” đàn ông thay lòng sẽ chẳng tiếc lời miệt thị, chỉ trích vẻ ngoài của bạn. Lúc đấy, thay vì nhẫn nhịn cam chịu hay nín thinh chấp nhận, bạn hãy dũng cảm chỉnh đốn chàng trước khi bị đối phương xem thường.

Đàn ông cạn tình tàn nhẫn đến mức, dù vợ muốn được xuất hiện cùng chồng họ cũng thẳng thừng từ chối - Ảnh minh họa: Internet

2. Không muốn sánh bước cùng bạn

Người xưa có câu “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”. Một khi đã thật lòng thật dạ yêu thương ai, đàn ông sẽ chẳng để tâm đến vẻ ngoài, hoàn cảnh, địa vị hay những thiếu sót nơi đối phương. Bởi lẽ khi ấy, trong mắt họ chỉ có duy nhất một người phụ nữ là bạn, người khiến con tim họ hạnh phúc ngập tràn.

Nếu chàng bỗng dưng không muốn giới thiệu bạn với người khác, chẳng buồn đưa bạn đi cùng trong những buổi tụ họp bạn bè thì lúc đấy, tình yêu của chàng đã nhạt dần. Đàn ông thay lòng tàn nhẫn đến mức, dù vợ muốn được xuất hiện cùng chồng họ cũng thẳng thừng từ chối bằng câu nói “em ở nhà đi”.

Một khi đã không còn tình cảm, đàn ông vô tâm, thờ ơ là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem thường những lời bạn nói

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn biết cách lắng nghe, tiếp thu những gì người phụ nữ mình yêu nói. Dẫu là những lời than phiền, chê trách hay hằn học lúc giận hờn, tức giận chàng cũng đón nhận bằng sự chân thành.

Ngược lại, đàn ông hết yêu sẽ cảm thấy người phụ nữ bên cạnh thật phiền toái, nhạt nhẽo. Dù bạn khen ngợi, động viên hay kể một câu chuyện thật thú vị thì anh ấy cũng phớt lờ.

Thế mới nói, một khi đã không còn tình cảm, đàn ông vô tâm, thờ ơ là điều hiển nhiên. Đáng buồn thay, đấy chính là “nhát dao” đâm sâu hoắm vào con tim mong manh, khiến chị em tổn thương tận cùng.

Là phụ nữ, bạn đừng cho phép bất cứ ai giày vò mình. Cũng đừng tự biến mình thành người phụ nữ bất hạnh trong khi bạn hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc.