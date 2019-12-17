3 điều phụ nữ cực thích, 1 điều đàn ông luôn khao khát nhưng chẳng ai chịu nói ra

Muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả chồng lẫn vợ hãy cùng nhau đọc bài viết dưới đây ít nhất một lần.

Bởi lẽ, chỉ cần được chồng ôm vào lòng và xoa đầu mà bảo rằng “không sao đâu, có anh ở đây rồi” thì dẫu đang buồn bực, tổn thương đến mấy phụ nữ cũng thấy được an ủi, động viên.

Phụ nữ dù mạnh mẽ, cá tính đến mấy thì sâu thẳm tâm hồn vẫn mong manh, mềm yếu như vốn dĩ. Thế nên, phụ nữ lấy chồng luôn mong được bạn đời quan tâm, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của vợ. Dẫu vợ có hay than phiền, làm nũng đàn ông cũng đừng khó chịu, gắt gỏng.

Nếu bị chồng dùng sự chiếm hữu để kiểm soát cuộc sống của mình, phụ nữ càng thấy ngột ngạt, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không ghen tuông vô cớ

Với một người phụ nữ, khi đã yêu, đã thương, đã là vợ chồng họ luôn đặt niềm tin yêu tuyệt đối lên bạn đời. Bởi lẽ, nếu hôn nhân xuất hiện những hoài nghi thì chứng tỏ tình cảm giữa cả hai đang tồn tại những khúc mắc, trục trặc.

Thế nên, nếu chồng ghen tuông vô cớ, luôn nghi ngờ lòng chung thủy của vợ thì chị em sẽ khổ tâm và đau lòng vô cùng. Nếu bị chồng dùng sự chiếm hữu để kiểm soát cuộc sống của mình, phụ nữ càng thấy ngột ngạt, mệt mỏi hơn.

Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng sự nâng niu, trân trọng chồng dành cho mình sẽ khiến phụ nữ vui - Ảnh minh họa: Internet

Luôn chia sẻ mọi điều

Một người phụ nữ có gia đình chẳng đòi hỏi nhà cao cửa rộng, cũng không cần tiền tỷ trong tay. Thứ họ mong mỏi có được nhất chính là một người chồng tâm lý, luôn yêu thương, chung thủy và tôn trọng nhau trong cuộc sống chung.

Đấy là người chồng cùng vợ chia sẻ việc nhà, chăm con, nuôi dạy con cái hay đơn giản chỉ là bóp vai khi vợ mỏi mệt, đau nhức. Dẫu chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng sự nâng niu, trân trọng chồng dành cho mình sẽ khiến phụ nữ hạnh phúc ngập tràn.

Được vợ khen ngợi kỹ năng giường chiếu sẽ khiến đàn ông phấn khích hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn ông luôn khao khát chính là vợ đừng tiết kiệm lời khen

Lúc đang yêu, phụ nữ chẳng tiếc lời khen ngợi người đàn ông của mình. Vậy nhưng, sau khi kết hôn, họ dần mất đi thói quen khen ngợi và xem đấy là lời sáo rỗng mà không biết rằng nếu nỗ lực mà chẳng được ghi nhận thì lâu dần đàn ông sẽ chán “thể hiện”.

Một câu “hôm nay anh phong độ quá”, “cảm ơn anh, anh tuyệt lắm” hay đơn giản chỉ là “em yêu anh” hay “em ghiền anh lắm” sẽ giúp chuyện gối chăn thêm thăng hoa và kích thích tâm trí của chàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.