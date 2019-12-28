5 điều đàn ông cực ghét ở phụ nữ, tôi phạm phải 3 điều, còn bạn?

Phụ nữ yêu 28/12/2019 05:30

Dưới đây là những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ, nếu không sớm thay đổi bạn đừng trách vì sao chàng dần xa lánh mà nói lời chia tay.

Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng phạm phải những điều đàn ông ghét dưới đây kẻo cô quả cả đời, bất hạnh triền miên.

dieu dan ong ghet 1
Muốn được chồng yêu thương, nuông chiều người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại ôm hết thua thiệt vào người - Ảnh minh họa: Internet

1. Quá hy sinh

Trong khi phụ nữ khờ dại nghĩ rằng bản thân càng hy sinh đối phương càng biết ơn mà báo đáp, yêu thương mình hết mực thì đàn ông lại không nghĩ như thế.

Với đàn ông, phụ nữ càng dốc lòng hy sinh họ sẽ càng trở nên vô tâm, hời hợt. Bởi lẽ, họ thừa hiểu đối phương yêu mình ra sao, bao dung với mình thế nào nên sẽ chẳng ngần ngại đối xử tệ bạc với bạn đời.

Thế nên, muốn được chồng yêu thương, nuông chiều người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại ôm hết thua thiệt vào người.

2. Thích kiểm soát

Dù yêu nhau lâu ngày hay mới cưới, dù chung sống vài năm hay nhiều năm thì trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng vẫn là hai cá thể riêng biệt. Đàn ông nào cũng muốn được tôn trọng đời tư, ghét bị kiểm soát và điều tra về việc mình đã đi đâu, với ai, làm gì.

Hơn cả, việc ra sức kiểm soát còn là hành động khiến đàn ông cảm thấy mình không được tin tưởng.

dieu dan ong ghet 2
Đàn ông cực ghét phụ nữ thích điều khiển, ra lệnh cho họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích hơn thua với chồng

Dù làm được ít tiền hơn vợ, dù gia đình không giàu có bằng nhà vợ, dù sự nghiệp không thành công bằng vợ thì trong gia đình, đàn ông vẫn là chỗ dựa cho bạn đời.

Đàn ông cực ghét phụ nữ thích điều khiển, ra lệnh cho họ. Bởi lúc đấy, anh ấy sẽ cảm thấy tự ti, thấy mình kém cỏi và yếu thế trước vợ.

4. Ưa nước mắt

Ai cũng biết rằng nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Đàn ông sẽ mềm lòng ngay lập tức khi thấy người phụ nữ của mình rơi lệ, sẽ ôm cô ấy vào lòng mà ủi an, mà nhận hết sai lầm về mình.

Thế nhưng, nếu chị em quá lạm dụng nước mắt sẽ khiến đàn ông chán ghét vô cùng. Họ chán cảm giác trở thành người có lỗi, chán cảnh nước mắt lưng tròng dù chuyện chẳng có gì to tát.

dieu dan ong ghet 3
Đàn ông nào cũng thích người phụ nữ khéo léo, ngăn nắp gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ lười nhác

Phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, quần áo phẳng phiu, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của đàn ông.

Tuy nhiên, nếu anh ấy nhìn thấy cảnh nhà cửa bừa bộn, nhếch nhác và vẻ ngoài xuề xòa khi bạn ở nhà anh ấy sẽ chạy dài ngay.

Dù vụng về là thế nhưng đàn ông nào cũng thích người phụ nữ khéo léo, ngăn nắp gọn gàng. Bởi trong mắt họ, đây chính là kiểu phụ nữ biết vun vén, chăm sóc cho gia đình.

Kẻ thứ ba ‘mách nước’ 5 cách vạch mặt đàn ông ngoại tình, cực chính xác

Kẻ thứ ba ‘mách nước’ 5 cách vạch mặt đàn ông ngoại tình, cực chính xác

Một khi đàn ông ngoại tình, dù có cố gắng che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây. Những người vợ chớ dại bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm phụ nữ thông minh phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này