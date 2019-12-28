5 điều đàn ông cực ghét ở phụ nữ, tôi phạm phải 3 điều, còn bạn?

Trong khi phụ nữ khờ dại nghĩ rằng bản thân càng hy sinh đối phương càng biết ơn mà báo đáp, yêu thương mình hết mực thì đàn ông lại không nghĩ như thế.

Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng phạm phải những điều đàn ông ghét dưới đây kẻo cô quả cả đời, bất hạnh triền miên.

Thế nên, muốn được chồng yêu thương, nuông chiều người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại ôm hết thua thiệt vào người.

Với đàn ông, phụ nữ càng dốc lòng hy sinh họ sẽ càng trở nên vô tâm, hời hợt. Bởi lẽ, họ thừa hiểu đối phương yêu mình ra sao, bao dung với mình thế nào nên sẽ chẳng ngần ngại đối xử tệ bạc với bạn đời.

2. Thích kiểm soát

Dù yêu nhau lâu ngày hay mới cưới, dù chung sống vài năm hay nhiều năm thì trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng vẫn là hai cá thể riêng biệt. Đàn ông nào cũng muốn được tôn trọng đời tư, ghét bị kiểm soát và điều tra về việc mình đã đi đâu, với ai, làm gì.

Hơn cả, việc ra sức kiểm soát còn là hành động khiến đàn ông cảm thấy mình không được tin tưởng.

Đàn ông cực ghét phụ nữ thích điều khiển, ra lệnh cho họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích hơn thua với chồng

Dù làm được ít tiền hơn vợ, dù gia đình không giàu có bằng nhà vợ, dù sự nghiệp không thành công bằng vợ thì trong gia đình, đàn ông vẫn là chỗ dựa cho bạn đời.

Đàn ông cực ghét phụ nữ thích điều khiển, ra lệnh cho họ. Bởi lúc đấy, anh ấy sẽ cảm thấy tự ti, thấy mình kém cỏi và yếu thế trước vợ.

4. Ưa nước mắt

Ai cũng biết rằng nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Đàn ông sẽ mềm lòng ngay lập tức khi thấy người phụ nữ của mình rơi lệ, sẽ ôm cô ấy vào lòng mà ủi an, mà nhận hết sai lầm về mình.

Thế nhưng, nếu chị em quá lạm dụng nước mắt sẽ khiến đàn ông chán ghét vô cùng. Họ chán cảm giác trở thành người có lỗi, chán cảnh nước mắt lưng tròng dù chuyện chẳng có gì to tát.

Đàn ông nào cũng thích người phụ nữ khéo léo, ngăn nắp gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ lười nhác

Phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, quần áo phẳng phiu, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của đàn ông.

Tuy nhiên, nếu anh ấy nhìn thấy cảnh nhà cửa bừa bộn, nhếch nhác và vẻ ngoài xuề xòa khi bạn ở nhà anh ấy sẽ chạy dài ngay.

Dù vụng về là thế nhưng đàn ông nào cũng thích người phụ nữ khéo léo, ngăn nắp gọn gàng. Bởi trong mắt họ, đây chính là kiểu phụ nữ biết vun vén, chăm sóc cho gia đình.