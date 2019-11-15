6 điều đàn ông mong mỏi nhất ở người phụ nữ mình yêu

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, thích được ghi nhận và ngợi khen. Nếu anh ấy làm điều gì tốt, phụ nữ thông minh đừng tiếc những lời có cánh dành cho đối phương.

Chỉ cần biết 6 điều đàn ông thích nhất ở người phụ nữ mình yêu, cả đời phụ nữ khôn ngoan chẳng cần phải lo giữ chân chàng, càng không bao giờ phải đánh ghen với bất cứ ai.

Không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng thích được tặng quà, được tận hưởng những bất ngờ mà đối phương sắp đặt. Thế nên, trong mắt chàng, một trong những dấu hiệu phụ nữ yêu thật lòng chính là việc bạn không ngừng dành cho anh ấy những điều thú vị.

Những câu “anh giỏi quá”, “sao anh hay quá vậy”, “không có anh em chẳng biết phải làm thế nào” sẽ khiến anh ấy có cảm giác mình là người hùng trong mắt bạn.

Một buổi tiệc lãng mạn, một món quá nho nhỏ hay những tin nhắn lãng mạn là cách giữ chồng nhàn hạ nhất. Đây cũng là cách để chàng vững tin vào tình yêu của cả hai, giúp những người chồng yêu vợ hơn mỗi ngày.

Chỉ cần một bữa cơm ấm cúng với những món mình thích được bàn biện lên bàn đã khiến chàng hạnh phúc vô vàn - Ảnh minh họa: Internet

3. Nấu những món chàng thích

Không ngoa khi nói con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày. Chẳng cần sơn hào hải vị, cũng không cần những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần một bữa cơm ấm cúng với những món mình thích được bàn biện lên bàn đã khiến chàng hạnh phúc vô vàn.

4. Cùng chàng xem bóng đá

Nếu phụ nữ thường chỉ quan tâm đến quần áo, phấn son, giày dép thì đàn ông lại cực hứng thú với xe cộ, thể thao hay những món đồ chơi công nghệ. Những lúc xem đá bóng một mình, anh ấy luôn ước ao rằng người phụ nữ mình yêu có thể ngồi kề bên và cũng theo dõi những pha bóng đẹp.

Dù chẳng hiểu gì về môn thể thao ấy, dù không biết luật chơi như thế nào nhưng chỉ cần bạn hào hứng, thích thú thì chàng đã vui trong lòng.

Phụ nữ đừng ngần ngại ôm lấy người đàn ông mình yêu, hôn anh ấy mỗi ngày và dành cho chàng những dịu dàng nâng niu - Ảnh minh họa: Internet

5. Hôn chàng mỗi ngày

Thay vì than vãn yêu càng lâu chàng càng lạnh nhạt, phụ nữ thông minh sẽ chẳng ngần ngại thể hiện tình yêu với người đàn ông của mình. Họ chẳng ngần ngại ôm lấy người đàn ông mình yêu, hôn anh ấy mỗi ngày và dành cho chàng những dịu dàng nâng niu.

Đây chính là cách để hâm nóng tình cảm, để chàng luôn cảm thấy mình được trân trọng, được sống trong hạnh phúc ngập tràn.

6. Tôn trọng cuộc sống riêng

Dù yêu nhau đến mấy, dù quấn nhau đến đâu thì tình yêu vẫn cần cho người trong cuộc không gian riêng để được sống đời mình. Tôn trọng quyền tự do cá nhân, cho chàng được thoải mái sống cuộc sống riêng chính là điều mọi đàn ông đều khát khao có được.

Đàn ông nào cũng sợ bị người phụ nữ của mình kiềm kẹp, kiểm soát và cấm đoán bởi như thế sẽ khiến cuộc tình trở nên ngột ngạt, mệt mỏi đến mức muốn buông tay.