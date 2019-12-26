Chính vì cả ngày bận rộn với công việc, vợ con nên chỉ khi đêm về, khi đặt lưng xuống giường chồng ngoại tình mới có thời gian đong đưa với kẻ thứ ba .

Muốn biết đàn ông ngoại tình hay chung thủy, phụ nữ chỉ cần đọc qua những biểu hiện không thể chối cãi dưới đây để tính toán đường lui cho mình...

Trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ thường là “tay hòm chìa khóa”, là người quản lý tài chính của gia đình. Vậy nên, việc vợ biết mật khẩu thẻ ATM của chồng là điều hiển nhiên.

Vậy nên, nếu thấy chồng thường xuyên thức khuya, nằm ôm điện thoại cả đêm chị em hãy đề cao cảnh giác. Đừng tưởng lúc nào chồng bạn cũng đang bận rộn “giải quyết công việc” kẻo bị cắm sừng mà chẳng hay.

Sẽ thật đáng lo ngại nếu bỗng dưng trong ví của chồng bạn xuất hiện thêm một chiếc thẻ ATM. Rất có thể, anh ấy sẽ dùng quỹ đen ấy để nuôi bồ nhí, làm những việc xấu sau lưng vợ bằng món tiền bí mật kia.

Khi đang say men tình ái đàn ông có vợ sẽ rất thích nghe nhạc tình - Ảnh minh họa: Internet

3. Bỗng dưng thích nghe nhạc tình

Trên đời này có hai thứ đàn ông không thể che giấu, một là khi say, hai là khi đang yêu. Dù là mối tình vụng trộm, lén lút nhưng đàn ông bội bạc vẫn hạnh phúc lâng lâng, vẫn khó lòng che đậy tâm trạng khấp khởi của mình.

Đặc biệt, khi đang say men tình ái đàn ông có vợ sẽ rất thích nghe nhạc tình. Họ có thể nghêu ngao cả ngày một bài hát lạ, điều mà họ chưa từng làm trước đây.

4. Chăm chút ngoại hình

Vì muốn bản thân trông thật hấp dẫn, phong độ trong mắt người tình nên đàn ông sẽ cực để tâm đến vẻ ngoài.

Chú trọng việc ăn mặc, xịt nước hoa khi rời khỏi nhà hay mua sắm nhiều quần áo mới chính là một trong những dấu hiệu đàn ông ngoại tình cực dễ nhận biết.

Đàn ông ngoại tình sẽ tự biến mình thành người chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

5. Vô tâm với vợ

Vì đã chất chứa hình bóng phụ nữ khác trong tim nên khi về nhà đàn ông chán vợ, chẳng thèm đoái hoài đến bạn đời là điều dễ hiểu.

Chẳng những tự biến mình thành người chồng vô tâm, họ còn dửng dưng như không, mặc vợ mệt mỏi, ốm đau cũng không hỏi han nửa lời vì đang bận nghĩ kế làm thế nào để rời khỏi nhà, hú hí với người tình.

Nếu thấy chồng có những dấu hiệu trên, những người vợ hãy đề cao cảnh giác bởi rất có thể bạn đời của bạn đang ngoại tình.