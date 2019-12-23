6 điều tuyệt đối không được chia sẻ trên Facebook kẻo bị coi thường, nhất là phụ nữ

Lướt qua trang Facebook của người phụ nữ thông minh , bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được thông tin về địa chỉ, số điện thoại hay ngày tháng năm sinh của cô ấy.

Dù có đánh chết phụ nữ khôn ngoan cũng chẳng dại chia sẻ những điều này lên Facebook, họ hiểu rằng, làm thế chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Là phụ nữ, nếu sở hữu sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền thì ai cũng sẽ thầm tự hào về những gì mình đang có.

Nàng luôn đủ khôn ngoan để tính táo giữ mình trong thế giới ảo, không cho kẻ xấu có cơ hội nhân danh mình để lừa đảo người khác, càng không muốn tự biến bản thân thành nạn nhân.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại “khoe của” bằng cách chụp ảnh những món đồ đắt tiền, số dư trong tài khoản để đăng lên trang cá nhân thì đàn bà thông minh lại giấu kín như bưng.

Người phụ nữ tinh tế sẽ vui trọn niềm vui ấy mà chẳng hề có ý định khoe với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Lịch trình của bản thân

Nếu đang có chuyến du lịch vui vẻ với hội bạn thân, đầm ấm bên gia đình hay phấn khích với tiệc tùng cùng đồng nghiệp thì phụ nữ tinh tế cũng sẽ vui trọn niềm vui ấy mà chẳng hề có ý định khoe với thiên hạ.

Họ không muốn kẻ xấu biết mình đang vắng mặt ở nhà, càng không muốn bị những kẻ vô duyên làm phiền bằng những câu nói thảo mai “nhớ mua quà nhé”.

4. Khoe ảnh thức ăn

Khi được ăn món ngon mình yêu thích, được thả hồn trong điệu nhạc du dương ở một nhà hàng sang trọng ai cũng thích thú, vui vẻ. Vậy nhưng, nếu bạn chỉ chú tâm vào việc chụp ảnh để đăng Facebook khoe mẽ mà quên mất việc tận hưởng những gì đang diễn ra thì quá lãng phí.

Đặc biệt, nếu ảnh bạn đăng tải có sự xuất hiện của những người lạ thì những thực khách ấy sẽ khó chịu vô cùng.

Khoe chồng quá nhiều sẽ kích thích kẻ thứ ba chen chân - Ảnh minh họa: Internet

5. Khoe chồng, khoe con

Lấy được một người chồng yêu thương mình hết mực, sinh được một đứa con thông minh, xinh đẹp là niềm tự hào lớn nhất đời phụ nữ. Bạn có quyền khen chồng, yêu con nhưng đừng làm việc ấy quá thường xuyên trên mạng xã hội.

Đây chính là sai lầm khiến kẻ thứ ba càng ham muốn có được chồng bạn, càng tăng nguy cơ bị giật chồng mà phụ nữ khờ dại không hề hay biết.

6. Nói xấu người khác

Nếu có điều gì không hài lòng bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương. Ngược lại, nếu đã nhẫn nhịn, không chấp nhặt thì đừng lên Facebook bóng gió, cạnh khóe.

Việc làm này chẳng những khiến bạn và đối phương khó lòng hòa giải mà còn khiến bạn trở nên ích kỷ, nông cạn trong mắt người đời.