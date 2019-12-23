6 điều tuyệt đối không được chia sẻ trên Facebook kẻo bị coi thường, nhất là phụ nữ

Phụ nữ yêu 23/12/2019 14:58

Dưới đây là 6 bí mật phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hé răng với bất cứ ai, càng không dại khờ chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù có đánh chết phụ nữ khôn ngoan cũng chẳng dại chia sẻ những điều này lên Facebook, họ hiểu rằng, làm thế chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

phu nu khon ngoan 1
Nàng luôn đủ khôn ngoan để tính táo giữ mình trong thế giới ảo - Ảnh minh họa: Internet

1. Thông tin cá nhân

Lướt qua trang Facebook của người phụ nữ thông minh, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được thông tin về địa chỉ, số điện thoại hay ngày tháng năm sinh của cô ấy.

Nàng luôn đủ khôn ngoan để tính táo giữ mình trong thế giới ảo, không cho kẻ xấu có cơ hội nhân danh mình để lừa đảo người khác, càng không muốn tự biến bản thân thành nạn nhân.

2. Số dư trong tài khoản

Là phụ nữ, nếu sở hữu sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền thì ai cũng sẽ thầm tự hào về những gì mình đang có.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại “khoe của” bằng cách chụp ảnh những món đồ đắt tiền, số dư trong tài khoản để đăng lên trang cá nhân thì đàn bà thông minh lại giấu kín như bưng.

phu nu khon ngoan 2
Người phụ nữ tinh tế sẽ vui trọn niềm vui ấy mà chẳng hề có ý định khoe với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Lịch trình của bản thân

Nếu đang có chuyến du lịch vui vẻ với hội bạn thân, đầm ấm bên gia đình hay phấn khích với tiệc tùng cùng đồng nghiệp thì phụ nữ tinh tế cũng sẽ vui trọn niềm vui ấy mà chẳng hề có ý định khoe với thiên hạ.

Họ không muốn kẻ xấu biết mình đang vắng mặt ở nhà, càng không muốn bị những kẻ vô duyên làm phiền bằng những câu nói thảo mai “nhớ mua quà nhé”.

4. Khoe ảnh thức ăn

Khi được ăn món ngon mình yêu thích, được thả hồn trong điệu nhạc du dương ở một nhà hàng sang trọng ai cũng thích thú, vui vẻ. Vậy nhưng, nếu bạn chỉ chú tâm vào việc chụp ảnh để đăng Facebook khoe mẽ mà quên mất việc tận hưởng những gì đang diễn ra thì quá lãng phí.

Đặc biệt, nếu ảnh bạn đăng tải có sự xuất hiện của những người lạ thì những thực khách ấy sẽ khó chịu vô cùng.

phu nu khon ngoan 3
Khoe chồng quá nhiều sẽ kích thích kẻ thứ ba chen chân - Ảnh minh họa: Internet

5. Khoe chồng, khoe con

Lấy được một người chồng yêu thương mình hết mực, sinh được một đứa con thông minh, xinh đẹp là niềm tự hào lớn nhất đời phụ nữ. Bạn có quyền khen chồng, yêu con nhưng đừng làm việc ấy quá thường xuyên trên mạng xã hội.

Đây chính là sai lầm khiến kẻ thứ ba càng ham muốn có được chồng bạn, càng tăng nguy cơ bị giật chồng mà phụ nữ khờ dại không hề hay biết.

6. Nói xấu người khác

Nếu có điều gì không hài lòng bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương. Ngược lại, nếu đã nhẫn nhịn, không chấp nhặt thì đừng lên Facebook bóng gió, cạnh khóe.

Việc làm này chẳng những khiến bạn và đối phương khó lòng hòa giải mà còn khiến bạn trở nên ích kỷ, nông cạn trong mắt người đời.

6 điều đàn ông mong mỏi nhất ở người phụ nữ mình yêu

6 điều đàn ông mong mỏi nhất ở người phụ nữ mình yêu

Dù không nói ra nhưng đây chính là những điều đàn ông thích nhất ở người phụ nữ mình yêu, chị em hãy đọc ngay để luôn cuốn hút, đáng yêu trong mắt chàng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn phụ nữ thông minh phụ nữ tinh tế

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này