Cách khiến đàn ông phản bội phải hối hận, tự dằn vặt bản thân sau khi ly hôn

Phụ nữ yêu 21/12/2019 12:00

Thay vì gào thét khóc than hay tự trách móc bản thân, phụ nữ hãy làm ngay 5 điều này để gã đàn ông phản bội kia phải day dứt cả đời, hối cũng không kịp.

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ nào cũng tổn thương cùng cực, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thế nhưng, thay vì tự chôn vùi bản thân trong vũng lầy khổ hạnh, bạn hãy gạt đi nước mắt mà làm ngay 5 điều này để gã đàn ông phản bội kia phải xấu hổ cúi đầu.

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Một khi phụ nữ ly hôn, khi đã dám buông bỏ người đàn ông trăng hoa kia, trả lại tự do cho bản thân thì hãy ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet

1. Sống lạc quan

Phụ nữ đừng vì một lần bị chồng phản bội mà như con chim sợ cành cong, thu mình trong vỏ ốc, mặc cảm tự ti với đời. Hãy nhớ, chồng ngoại tình là chồng sai, bạn chẳng làm điều gì thẹn với lòng thì hà cớ gì phải xấu hổ với thiên hạ.

Một khi phụ nữ ly hôn, khi đã dám buông bỏ người đàn ông trăng hoa kia, trả lại tự do cho bản thân thì bạn hãy ngẩng cao đầu. Càng lạc quan, tự tin bạn càng có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

2. Xinh đẹp hơn

Sau những giông bão cuộc đời, sóng to gió lớn vùi dập người phụ nữ sẽ như bông hoa tơi tả sau cơn bão lớn. Lúc này, bạn đừng bỏ bê bản thân mà hãy chăm chỉ làm đẹp để không phí hoài thanh xuân.

Bạn càng biết trân trọng chính mình, càng xinh đẹp, tươi trẻ người cũ càng đứng ngồi không yên và hối hận vì năm xưa đã làm điều có lỗi với bạn.

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Cuộc hôn nhân đổ vỡ dạy phụ nữ một đời chồng mạnh mẽ, bản lĩnh và tỉnh táo hơn trước mọi điều - Ảnh minh họa: Internet

3. Bản lĩnh hơn

Nếu ngày trước bạn ngây thơ tin vào tất cả những lời giả dối đàn ông nói, dẫu nó phi logic, dẫu người ngoài xì xào bàn tán vẫn mặc kệ thì hôm nay, bạn hãy bỏ ngay thói quen xấu ấy.

Bởi lẽ, tin tưởng mù quáng chỉ khiến bạn thành chú hề bị dắt mũi, chẳng có chính kiến và trở thành trò cười của người khác.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ dạy phụ nữ một đời chồng mạnh mẽ, bản lĩnh và tỉnh táo hơn trước mọi điều. Nhất là lời ong bướm của đàn ông.

4. Không vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới

Phụ nữ đừng vì cô đơn mà bắt đầu một mối quan hệ, đừng vì muốn trả thù người chồng phụ bạc mà nhanh chóng kiếm tìm tình yêu mới sau khi ly hôn.

Hậu ly hôn chính là khoảng lặng để bạn nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, biết đâu là sai, đâu là đúng, đâu là vấn đề cả hai đã gặp phải để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Bạn chỉ nên mở lòng khi gặp được người đàn ông khiến con tim mình rung động, khi anh ấy có đủ sự tin cậy, bao dung và cho bạn cảm giác bình yên. Khi ấy, dẫu bạn không khoe khoang về người đàn ông của mình thì chồng cũ cũng sẽ hờn ghen vô cùng.

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Chồng ngoại tình ắt sẽ cúi gầm mặt mỗi khi gặp lại vì quá xấu hổ với điều mình đã làm  - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nói xấu chồng cũ

Dẫu chỉ còn là vợ chồng cũ của nhau thì phụ nữ cũng đừng ra sức kể xấu đối phương. Nếu đã quyết định ly hôn, đã muốn không còn dính dáng đến gã đàn ông tệ bạc kia thì bạn nên dành cho họ sự tôn trọng sau cuối.

Chôn chặt quá khứ chẳng những là cách để bạn được sống thanh thản, bình yên mà còn là đường lui để anh ấy có thể tìm được hạnh phúc mới trong nay mai.

Thấy vợ cũ cư xử văn minh, tinh tế như thế chồng ngoại tình ắt sẽ cúi gầm mặt mỗi khi gặp lại vì quá xấu hổ với điều mình đã làm.

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5 thứ có CHO KHÔNG đàn bà khôn cũng CHẲNG THÈM LẤY, đàn bà dại cứ CỐ ÔM vào người

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