3 thứ đàn bà khôn ngoan không được thiếu, nhất thứ đầu tiên

Phụ nữ yêu 09/12/2019 17:07

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân thiếu thốn 3 thứ này, nhờ thế, họ chưa bao giờ phải khổ vì ai, kể cả đàn ông.

Một người đàn bà khôn ngoan biết rõ mình cần gì, muốn gì, cuộc sống như thế nào mới làm mình hạnh phúc. Nhờ thế họ luôn không ngừng nỗ lực để làm chủ đời mình, để không bao giờ trở thành nạn nhân của bất cứ kẻ tệ bạc nào.

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Là đàn bà, dù là đàn bà thông minh hay nông cạn, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc

Đời đời bà, nhục nhã nhất chính là tự biến mình thành kẻ sống bám, cần gì cũng phải ngửa tay xin tiền người khác. Hãy nhớ, bạn là con người chứ không phải thú cưng, đừng sống kiếp tầm gửi kẻo đánh mất cả sức nặng trong tiếng nói của mình.

Là đàn bà, dù là đàn bà thông minh hay nông cạn, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Đừng bao giờ để bản thân lâm vào cảnh túng thiếu, quỵ lụy người khác để vay mượn. Nếu đang khốn khó, hãy nỗ lực để cuộc sống khấm khá hơn, nếu đã khấm khá hãy giữ lại để phòng thân.

Cuộc đời rất khó lường, thay vì phó thác đời mình vào tay kẻ khác, bạn hãy đứng lên làm chủ đời mình. Có như thế, bạn mới được trân trọng, yêu thương, mới có thể tự bảo vệ bản thân trước mọi sóng gió, gian truân.

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Đàn bà càng có danh vọng, địa vị kẻ khác càng không dám ức hiếp, xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh

Là đàn bà, nhất định không được sống an phận, dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có. Hãy phấn đấu không ngừng, nỗ lực vươn lên để có được những thứ tốt đẹp hơn, một cuộc sống đáng mơ ước hơn.

Cũng thế, dù lấy chồng hay không đàn bà cũng phải theo đuổi công việc mà mình đam mê. Những thành công chốn công sở không chỉ là bàn đạp giúp bạn nhanh chóng có được những gì mình muốn, mà còn khẳng định rằng bạn không phải là kẻ vô dụng.

Đàn bà càng có danh vọng, địa vị kẻ khác càng không dám ức hiếp, xem thường, đấy là điều chắc chắn.

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Đàn ông có thể say mê đàn bà xinh đẹp một thời nhưng sẽ bị người đàn bà khí chất làm cho mê mệt một đời - Ảnh minh họa: Internet

Khí chất

Đừng biến mình thành người đàn bà tầm thường, dù không xinh đẹp, chẳng quá giỏi giang thì bạn cũng phải là người đàn bà khí chất.

Tinh tế trong ứng xử, khéo léo trong đối nhân xử thế và thanh lịch trong ăn mặc, trang điểm chính là một trong những yếu tố giúp bạn trở nên đặc biệt trong mắt người đối diện.

Đàn ông có thể say mê đàn bà xinh đẹp một thời nhưng sẽ bị người đàn bà khí chất làm cho mê mệt một đời.

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3 phẩm chất quý giá chỉ có ở đàn bà 40, đàn ông nào cũng mê mệt không rời

Nếu nghĩ đàn bà 40 đã “quá lứa lỡ thì”, đã không còn chút hấp dẫn nào trong mắt đàn ông thì bạn đã nhầm to rồi đấy.

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