5 thứ có CHO KHÔNG đàn bà khôn cũng CHẲNG THÈM LẤY, đàn bà dại cứ CỐ ÔM vào người

Dưới đây là những thứ có cho đàn bà thông minh cũng chẳng thèm lấy, đàn bà nông cạn hãy nhớ kỹ:

Muốn biết đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, thông minh hay cố chấp bạn chỉ cần nhìn cách họ xứ lý với cùng một vấn đề.

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì nín lặng cam chịu đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng tiếc đá phăng gã đàn ông trăng hoa kia ra khỏi đời mình. Họ không bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng, càng không thể tiếp tục chung sống bởi trăng hoa là bản chất đã ăn vào máu thấm vào xương, vạn lời hứa hẹn van xin đều chẳng thể đổi dời.

Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong có được người đàn ông cùng mình già đi trong hạnh phúc, chia sớt buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống. Thế nên, nếu chẳng may lấy phải người đàn ông bội bạc, vì thú vui thân xác mà đang tâm phản bội vợ con thì đấy chính là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà.

2. Đánh mất chính mình

Là đàn bà, dù có người yêu hay đã có chồng cũng đừng vì một người đàn ông mà đánh mất chính mình. Hãy nhớ, tình yêu ngoài sự rung động của hai con tim còn là sự trân trọng, thương yêu và chấp nhận chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi nhau.

Nếu đối phương bắt bạn phải để tóc dài, phải ăn mặc kín cổng cao tường, không được trang điểm, ăn diện thì chị em đừng dại dây dưa với anh ấy thêm ngày nào nữa.

Bởi lẽ, đã có rất nhiều đàn ông dùng sự chiếm hữu để điều khiển cuộc đời của người đàn bà, bắt đàn bà phải đánh mất bản thân để trở thành phiên bản mà họ thích. Dẫu rằng, điều ấy làm người đàn bà bất hạnh, đáng thương vì không được sống là chính mình.

Hãy nhớ, càng không tranh đoạt, chẳng thèm sân si đời bạn càng bình an, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

3. Lời người khác nói xấu mình

Sống ở đời, đàn bà đừng cố gắng để trở thành người đàn bà hoàn hảo. Thay vào đấy, bạn hãy nỗ lực để trở thành phiên bản mà mình yêu thích nhất. Đừng nuôi tham vọng làm hài lòng tất thảy mọi người trên cõi đời này.

Chín người mười ý, nếu cứ chạy theo mong muốn của người khác, để ý những lời xỏ xiên, nói xấu thì bạn chỉ rước phiền phức, bực bội vào người. Hãy nhớ, càng không tranh đoạt, chẳng thèm sân si đời bạn càng bình an, vui vẻ.

4. Ở nhà chồng nuôi

Người đàn bà có khí chất sẽ không cho phép bất cứ ai, kể cả chồng quyền được kiểm soát đời mình. Dẫu chồng có giàu có, sung túc đến mấy họ cũng muốn tự mình đi làm, chẳng dại chấp nhận ở nhà chồng nuôi.

Đời đàn bà, phải có khả năng kiếm tiền mới có được sự trân trọng, thương yêu và bình quyền trong gia đình. Hơn cả, đấy còn là đường lui cho bạn, để dẫu chồng thay lòng đổi dạ thì khi bước chân ra khỏi nhà, bạn vẫn có công việc mà mình đam mê, nhanh chóng kiến tạo cuộc đời mới.

Bạn phải tràn đầy năng lượng thì mới có thể chăm sóc chu toàn cho bản thân và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

5. Xem nhẹ sức khỏe

Đàn bà đừng chỉ chăm chăm làm đẹp mà quên mất việc chú tâm chăm sóc sức khỏe. Bởi lẽ, dẫu có xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy nhưng suốt ngày đau bệnh, mệt mỏi thì bạn sẽ khó có những ngày vui vẻ, hân hoan.

Đừng vì có chồng con mà bỏ bê việc tập luyện thể dục thể thao, bạn phải tràn đầy năng lượng thì mới có thể chăm sóc chu toàn cho bản thân và gia đình.