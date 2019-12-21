Phụ nữ có 5 nét tính cách này, đàn ông tranh nhau lấy làm vợ

Phụ nữ yêu 21/12/2019 12:00

Không chỉ là mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt đàn ông, những nét tính cách này của người vợ còn giúp chồng tay trắng cũng sớm phát tài, đổi đời nhanh chóng.

Chẳng những khôn khéo, tinh tế, phụ nữ có những nét tính cách này còn giúp chồng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Thế nên, không ngoa khi nói họ là mẫu phụ nữ lý tưởng nhất, là ưu tiên hàng đầu để đàn ông lấy làm vợ.

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Phụ nữ có đặc điểm này chính là lựa chọn hàng đầu để cánh đàn ông lấy làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Biết đối nhân xử thế

Nếu phụ nữ xinh đẹp có thể khiến đàn ông ngắm nhìn vài phút thì phụ nữ có khí chất lại khiến đàn ông nhớ nhung cả đời. Khí chất của phụ nữ không chỉ nằm ở cách cô ấy ăn mặc thanh lịch, đi lại duyên dáng và cư xử thông minh.

Khí chất của người phụ nữ được quyết định bởi cách nàng đối đãi với người khác. Càng hiểu lễ nghĩa, càng tinh tế phụ nữ càng khiến đàn ông mê mệt không rời.

Dám chắc, chỉ cần gặp gỡ người phụ nữ khôn ngoan này một lần đàn ông sẽ có cảm tình ngay lập tức. Tất nhiên, sau khi kết hôn nàng ắt sẽ là người bạn đời cùng chồng vượt qua mọi khốn khó, giúp chồng ăn nên làm ra.

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Người vợ từng trải, biết phân biệt phải trái đúng sai và có chính kiến sẽ dư bản lĩnh để làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải

Vâng, phụ nữ có quyền yếu mềm và ngây thơ để đàn ông ra sức bảo vệ, thương yêu. Vậy nhưng, nếu phụ nữ quá yếu đuối, non nớt và không có kinh nghiệm sống sẽ khiến chồng mệt mỏi vô cùng.

Bởi lẽ, cuộc sống đã có quá nhiều áp lực, căng thẳng. Nếu phải vừa chăm sóc chính mình lại phải gánh thêm việc chăm vợ như con trẻ sẽ khiến đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng đắm đuối, tình yêu dù lớn đến mấy cũng khó lòng bền vững.

Trái lại, người phụ nữ từng trải, biết phân biệt phải trái đúng sai và có chính kiến sẽ dư bản lĩnh để làm chủ đời mình. Trong hôn nhân, họ cũng sẽ chẳng ngần ngại nói lên suy nghĩ của bản thân, góp ý để chồng ngày càng hoàn thiện.

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Một người phụ nữ biết hài lòng với những gì mình đang có, biết 'vừa đủ' ắt được đàn ông yêu thương hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Không hơn thua, sân si

Một người phụ nữ tử tế sẽ chẳng bao giờ đi “đâm bị thóc, thọc bị gạo” hơn thua từng ly từng tý hay kiếm chuyện hãm hại người khác. Bởi lẽ, nàng đang bận rộn với những thứ hay ho trong đời mình thay vì dành thời gian để thêu dệt thị phi.

Vậy nên, một người phụ nữ biết hài lòng với những gì mình đang có, biết “vừa đủ” ắt được đàn ông yêu thương hết mực.

Bởi lẽ, chung sống cả đời với người phụ nữ biết nghĩ cho người khác ắt sẽ giúp đàn ông luôn thoải mái, an yên.

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Phụ nữ bao dung, nếu đã thứ tha sẽ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bao dung

Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ai cũng từng phạm phải sai lầm, cũng từng làm những điều khiến người mình yêu thương thất vọng, buồn đau. Thế nhưng, người với người hơn nhau là ở việc có vứt bỏ được những lỗi lầm trong quá khứ để hướng đến tương lai tốt đẹp hay không.

Phụ nữ bao dung, nếu đã thứ tha sẽ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Nếu đã không thể bỏ qua, họ ắt sẽ chọn cách buông tay thay vì ngoan cố ở bên người mình không còn tin yêu nữa.

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Một người vợ thấu hiểu tâm lý của đàn ông sẽ dễ dàng trở thành tri kỷ của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Thấu hiểu tâm lý đàn ông

Sau tất cả, điều đàn ông cần nhất ở vợ chính là sự thấu hiểu, sẻ chia. Chỉ cần câu hỏi “hôm nay của anh thế nào”, “anh có chuyện gì không vui đúng không, cứ nói em nghe đi nào” đã dư sức khiến đàn ông ấm lòng.

Một người vợ thấu hiểu tâm lý của đàn ông chẳng những dễ dàng trở thành tri kỷ của bạn đời mà còn là bến bờ bình yên để chồng nương tựa tâm hồn mỗi khi mệt mỏi.

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Một người đàn ông chung thủy sẽ dùng những hành động này để thể hiện tình yêu chân thành mình dành cho bạn đời, dù ở nơi công cộng họ cũng chẳng ngại ngùng.

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