Người đàn ông chung thủy luôn muốn sánh bước cùng bạn đời, không ngần ngại thể hiện sự gần gũi, yêu thương bằng cách chạm vào những điểm này trên cơ thể vợ, chẳng sợ ai đánh giá, trêu ghẹo.

Nếu một người chồng vô tâm luôn tìm mọi cách để tránh xa bạn đời, để được ra ngoài một mình trong bất cứ thời điểm nào thì đàn ông thương vợ không như thế.

Thuở mới yêu, việc người đàn ông được phép nắm tay cô gái chứng tỏ cô ấy đã “bật đèn xanh” để chàng trai tiến thêm một bước vào trái tim mình. Thế nên, đàn ông yêu thật lòng luôn trân trọng sự tiếp xúc cơ thể này.

Luôn nắm tay mỗi khi sánh bước là 1 trong 3 điều đàn ông chỉ dành người phụ nữ họ yêu thật lòng, đàn bà khác đừng mơ có được - Ảnh minh họa: Internet

Dù yêu nhau nhiều năm hay đã cưới, đã có con đàn cháu đống thì đàn ông thủy chung vẫn không quên nắm chặt tay bạn đời. Dù cùng nhau dạo bước ngoài đường, đi dự tiệc hay lúc cả hai ngồi bên nhau trong quán café trước mặt bạn bè.

Họ chẳng ngại nắm tay người phụ nữ của mình, không ngại thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương, bởi lẽ, trong tim họ chỉ có mỗi cô ấy.

Phái mạnh rất thích được ôm đầu đối phương mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc ấy - Ảnh minh họa: Internet

Luồn tay vuốt tóc, hôn lên tóc

Nếu đàn ông thường gọn gàng trong mái tóc được cắt ngắn gọn gàng thì phụ nữ lại có rất nhiều kiểu tóc. Dù là tóc dài hay ngắn, uốn xoăn hay duỗi thẳng thì phụ nữ cũng hãy chăm sóc mái tóc của mình thật bóng mượt, thơm tho.

Bởi lẽ, bất cứ lúc nào đàn ông cũng muốn được luồn tay vuốt mái tóc của người phụ nữ mình yêu. Phái mạnh càng thích được ôm đầu đối phương mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc ấy.

Đây là điều những người đàn ông tệ bạc chẳng bao giờ để tâm đến, càng không bao giờ làm được.

Đàn ông yêu thật lòng chẳng bao giờ chê bai vóc dáng, ngoại hình của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Vòng tay ôm lấy eo mỗi khi sánh bước

Dù là chiếc eo “thắt đáy lưng ong” hay một vòng eo ngân ngấn mỡ do sinh con thì người chồng thương vợ vẫn luôn yêu bộ phận này trên cơ thể người vợ. Họ hiểu rằng, vợ đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, đã chấp nhận mọi thiệt thòi để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu.

Thế nên, đàn ông yêu thật lòng chẳng bao giờ chê bai vóc dáng, ngoại hình của bạn đời. Họ yêu cả những khiếm khuyết, những điều không hoàn hảo và cả những thói xấu của đối phương vì hiểu rằng, chẳng ai hoàn hảo, kể cả chính mình.

Nếu chồng thường xuyên dành những hành động trên cho mình thì phụ nữ hãy mừng thầm, bởi bạn đã yêu đúng người, lấy đúng chồng rồi đấy!