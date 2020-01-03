4 kiểu đàn ông QUÁ TỆ, chị em chớ dại dây vào kẻo càng yêu càng bất hạnh

Phụ nữ yêu 03/01/2020 17:07

Đây chính là 4 kiểu đàn ông tệ bạc nhất, phụ nữ chớ dại đem lòng yêu thương kẻo vừa phí hoài thanh xuân vừa rước khổ đau vào người.

Đời này, dù có ế chỏng ế chơ phụ nữ cũng tuyệt đối không được đem lòng yêu thương 4 kiểu đàn ông tệ này, nếu không nửa đời còn lại ắt trầm luân, nước mắt lưng tròng.

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Đàn ông vô trách nhiệm, thiếu bản lĩnh sẽ khiến phụ nữ phải ôm lấy thua thiệt vào người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô trách nhiệm

Đàn ông sinh ra cao lớn, khỏe mạnh hơn phụ nữ là có lý do của nó. Họ cao lớn như thế là để có thể bảo vệ người phụ nữ của mình trước giông bão cuộc đời, là bờ vai để cô ấy nương tựa mỗi khi khốn khó, buồn đau.

Vậy nên, nếu chàng là người sợ khổ sợ cực, thấy khó khăn sẽ chùn bước, thấy gian truân không dám dấn thân thì anh ấy sẽ không thể là người chồng đáng tin cậy.

Sự vô trách nhiệm, thiếu bản lĩnh của đàn ông vô tâm sẽ khiến người yêu, vợ phải ôm lấy thua thiệt vào người, khổ cực trăm bề.

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Nếu cứ dại dột đem lòng yêu thương mẫu đàn ông gia trưởng này, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông bảo thủ

Mỗi người đều có quan điểm, suy nghĩ cá nhân, tất nhiên, chúng ta cần tôn trọng những khác biệt. Vậy nhưng, nếu đàn ông chẳng bao giờ chịu tiếp thu những góp ý của người khác, chỉ muốn làm theo ý mình, cho rằng mình đúng thì chị em nên dè chừng.

Nếu cứ dại dột đem lòng yêu thương mẫu đàn ông gia trưởng này, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng, càng không có tiếng nói trong gia đình.

Trong một mối quan hệ, nếu đối phương không xem trọng bạn thì người chịu thua thiệt chính là phụ nữ.

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Rượu bia có thể khiến người chồng thương vợ trở thành gã đàn ông tệ bạc chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông ham mê rượu chè

Đàn ông có thể viện đủ lý do để uống rượu bia, hôm thì tiếp khác, lúc vui vẻ với bạn bè, hoặc chẳng vui chẳng buồn cũng uống vài chai bia. Tuy nhiên, nếu chàng thuộc tuýp đàn ông ham mê rượu chè, chén thù chén tạc, ngày nào cũng nạp rượu bia vào người đến khi say khướt thì quả đáng lo.

Rượu bia có thể khiến người chồng thương vợ trở thành gã đàn ông tệ bạc chỉ trong tích tắc. Khi mất tỉnh táo họ sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

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Bạn cần buông bỏ để tự cứu lấy mình trước khi quá muộn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vũ phu

Nếu đang yêu phải gã đàn ông vũ phu, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thì phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải chấm dứt ngay. Bởi lẽ, nếu đã có thể vung tay đánh bạn lần đầu thì dám chắc, gã đàn ông xấu xa kia sẽ chẳng tiếc tay ra đòn lần thứ hai.

Thay vì ép bản thân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị bạo hành, bạn cần buông bỏ để tự cứu lấy mình trước khi quá muộn.

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