4 dấu hiệu nhận biết đàn ông chung thủy, xem gia đình là tất cả chỉ sau lần gặp đầu tiên

Phụ nữ yêu 31/12/2019 17:07

Chỉ cần một lần gặp gỡ bạn cũng sẽ nhận biết ngay đâu là người đàn ông chung thủy qua 4 dấu hiệu sau, chính xác đến khó tin.

Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, một lòng một dạ hay ham mê ong bướm bên ngoài bạn chỉ cần dựa vào 4 dấu hiệu này là đủ.

dan ong chung thuy 1
Suy nghĩ, cách hành xử của bạn bè thân thiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ - Ảnh minh họa: Internet

1. Bạn bè của chàng đều là người tử tế

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, nếu có bạn bè đều là những người đàn ông trăng hoa, thích gái gú, bồ bịch thì anh ấy khó có thể là người đàng hoàng. Bởi lẽ suy nghĩ, cách hành xử của bạn bè thân thiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ.

Thế nên, chỉ cần nhìn vào bạn bè của chàng bạn đã có thể đánh giá được phần nào nhân phẩm và tính cách của họ.

dan ong chung thuy 2
Đàn ông chung thủy thường thích những gì quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích những điều thân quen

Người đàn ông bội bạc thường có mới nới cũ, dù yêu thích đến mấy nhưng khi bắt gặp niềm vui mới họ sẽ dễ dàng lạnh nhạt với những gì mình đang có. Ngược lại, đàn ông chung thủy lại thường thích những gì quen thuộc.

Một quán café quen, thói quen xưa cũ hay những mối quan hệ thân thiết, chiếc áo mặc nhiều năm chính là cách để bạn nhận biết người đàn ông một lòng một dạ với vợ con trong tương lai.

Dù đang yêu hay đã cưới, họ chắc chắn sẽ là người chồng thương vợ, dốc cạn tâm can cho gia đình.

dan ong chung thuy 3
Một khi đã xem trọng gia đình thì anh ấy ắt sẽ là người chồng thương vợ, người cha thương con - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem trọng gia đình

Muốn biết đàn ông có tố chất để làm chồng, làm cha hay không hãy nhìn vào cách họ đối đãi với chính gia đình mình. Nếu chàng là người con hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới thì đấy chính là mẫu đàn ông phụ nữ nên lấy làm chồng.

Bởi lẽ, một khi đã xem trọng gia đình thì anh ấy ắt sẽ là người chồng thương vợ, người cha thương con, một lòng một dạ với mái ấm của mình.

dan ong chung thuy 4
Một người biết điều sẽ không dại làm những việc trái luân thường đạo lý, tự vả vào mặt mình như bội bạc vợ con - Ảnh minh họa: Internet

4. Chân thành, thân thiện

Nếu nghĩ rằng đàn ông cởi mở, hòa đồng với mọi người dễ ngoại tình thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông càng “được cho là người hiền lành” lại càng tiềm ẩn nguy cơ ngoại tình cao hơn.

Chính vì có mối quan hệ rộng, biết cách đối nhân xử thế nên đàn ông hòa nhã mới được mọi người quý mến. Một người biết điều sẽ không dại làm những việc trái luân thường đạo lý, tự vả vào mặt mình như bội bạc vợ con.

Khi ân ái với bồ nhí, trong đầu đàn ông ngoại tình nào cũng tồn tại 4 suy nghĩ này

Khi ân ái với bồ nhí, trong đầu đàn ông ngoại tình nào cũng tồn tại 4 suy nghĩ này

Một khi đàn ông ngoại tình họ sẽ luôn lấn cấn 4 suy nghĩ này trong đầu, dù là lúc ái ân bên nhân tình hay khi đang nằm bên cạnh vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ đàn ông thủy chung đàn ông yêu thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này