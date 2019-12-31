Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền đã khiến cô mèo con trở thành hổ dữ, người con gái hiền lành năm xưa trở nên cau có, lắm lời trong mắt đàn ông. Thế nhưng, thay vì góp ý chân thành hay cùng vợ sẻ chia những áp lực thì đàn ông trăng hoa lại chọn cách ngoại tình.

Khi đàn ông ngoại tình , dù hả hê vì cho rằng có thể qua mặt vợ thành công, nhưng khi tận hưởng những phút giây khoái lạc bên bồ họ đều không ngừng nghĩ đến 4 điều này.

Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn hơn chứ không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn xây mới. Cảm giác được cùng lúc đong đưa qua lại với hai người phụ nữ khiến đàn ông bội bạc hả hê, phấn khích vô cùng.

Họ ra ngoài ăn vụng, thỏa thuê vui thú xác thân với đàn bà khác và xem đấy chính là những phút giây hạnh phúc nhất đời mình. Được nằm trên chiếc giường êm ấm, mây mưa với người thứ ba thơm tho xinh đẹp tất nhiên sẽ khiến chồng ngoại tình mê mệt hơn rất nhiều khi nằm cạnh người vợ sặc mùi bỉm sữa.

Dẫu chút lương tri còn sót lại bảo với họ rằng ngoại tình là sai trái nhưng người chồng lăng nhăng vẫn không thể chấm dứt với bồ nhí. Họ thà làm vợ tổn thương, thà khiến con khinh thường nhưng chẳng thể chủ động dừng lại mối quan hệ bất chính kia.

Họ tự cho rằng mình đủ khôn ngoan và tỉnh táo để có thể qua mặt vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đinh ninh vợ sẽ không thể phát giác

Vì đã chuẩn bị khá chu toàn, ra sức giấu giếm, che đậy nên đàn ông trăng hoa mặc nhiên cho rằng vợ sẽ không hề hay biết chuyện xấu mình đang làm. Thậm chí, họ tự cho rằng mình đủ khôn ngoan và tỉnh táo để có thể qua mặt vợ.

Thực chất, chẳng người vợ nào ngốc nghếch đến mức không hề hay biết chồng mình thay lòng. Chẳng qua, họ đang cần thời gian để có đủ chứng cứ, để đàn ông không thể lật lọng mà chối bỏ tội lỗi của mình mà thôi.

Chờ đến khi bị lật tẩy đàn ông ngoại tình lại quay sang ăn hại lòng bao dung của vợ mà không hề biết xấu hổ là gì - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ sẽ không dám bỏ mình

Biết đàn bà nặng nghĩa nặng tình, chấp nhận hi sinh tất thảy vì gia đình nên người chồng ngoại tình ỷ y rằng cô ấy sẽ không dám rời bỏ mình.

Họ cho rằng, đàn bà nào cũng sợ mang tiếng một đời chồng, sợ hôn nhân đổ vỡ, con cái không có một mái ấm trọn vẹn nên nếu phát hiện chồng ngoại tình cũng sẽ cho họ cơ hội sửa sai.

Thế nên, họ cứ thỏa thuê ái ân với nhân tình bên ngoài. Chờ đến khi bị lật tẩy lại quay sang ăn hại lòng bao dung của vợ mà không hề biết xấu hổ là gì.