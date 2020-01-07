4 biểu hiện của đàn ông tồi, chuyên làm khổ vợ con, dù chối ‘đằng trời’ cũng vô ích

Phụ nữ yêu 07/01/2020 07:30

Dưới đây chính là những cách cư xử điển hình của đàn ông tồi, chị em hãy đề cao cảnh giác, chớ dại vướng vào kẻo khổ cả đời, con cái cũng bị vạ lây.

Một người đàn ông tồi sẽ có những biểu hiện không thể chối cãi dưới đây, chị em hãy tự kiểm chứng và chừa đường lui cho mình.

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Một khi chồng cứ nhắc đi nhắc lại một sai lầm trong quá khứ thì đấy chính là gã đàn ông ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

1. Thù lâu giận dai

Vì yêu đàn ông có thể bao dung cho tất thảy những sai lầm của bạn đời, dù vợ có vụng về, nông nổi đến mấy chàng vẫn thương yêu chiều chuộng như bà hoàng. Bởi lẽ, khi đã yêu một người bạn sẽ yêu cả những thiếu sót của họ.

Một khi chồng cứ nhắc đi nhắc lại một sai lầm trong quá khứ, càm ràm cả ngày chỉ vì một điều nhỏ nhặt thì đấy chính là gã đàn ông ích kỷ, gia trưởng, chuyên làm khổ vợ con.

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Nếu chồng sẵn sàng cãi nhau tay đôi với vợ trước mặt con nghĩa là anh ấy đã chẳng còn đặt tâm tư nơi gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Cãi nhau trước mặt con cái

Một người chồng yêu vợ thương con sẽ không bao giờ cãi nhau với vợ trước mặt con cái. Không chỉ là giữ thể diện cho vợ, đấy còn là cách để họ bảo vệ con cái của mình, không muốn con phải chịu tổn thương vì những mâu thuẫn của mẹ cha.

Vậy nên, nếu chồng sẵn sàng cãi nhau tay đôi với vợ trước mặt con nghĩa là anh ấy đã chẳng còn đặt tâm tư nơi gia đình. Họ sẵn lòng làm tan nát trái tim con trẻ, hạ nhục danh dự của vợ để chiếm thế thượng phong, để có thể hả hê mà khoe với nhân tình rằng “anh đã mắng cô ta một trận”.

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Đàn ông thay lòng sẽ ra sức bới móc khuyết điểm của bạn đời, mang quá khứ ra đay nghiến để hành hạ tinh thần đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Ra sức bới móc khuyết điểm

Con người chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm và cả những sai lầm. Thế nhưng, nếu người chồng thương vợ ra sức bảo vệ người phụ nữ của mình, bao dung với những thiếu sót của cô ấy thì đàn ông chán vợ lại hành xử ngược lại.

Đàn ông thay lòng sẽ ra sức bới móc khuyết điểm của bạn đời, mang quá khứ ra đay nghiến để hành hạ tinh thần đối phương. Họ làm thế hòng đẩy vợ vào đường cùng, bắt cô ấy phải chủ động buông tay để mình không mang tiếng người chồng bội bạc.

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Sống bên cạnh người chồng phản bội chính là tự bóp chết tuổi xuân của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Thường xuyên nhắc đến hai từ ly hôn

Một người đàn ông tệ bạc sẽ chẳng hề biết xem trọng những gì mình đang có, dẫu vợ đẹp con ngoan, gia đình ấm êm họ cũng chẳng màng. Vì đã mang trong lòng hình bóng của đàn bà khác nên khi về nhà, đàng ông lăng nhăng sẽ tìm mọi cách để gây gổ, cãi nhau với vợ, dù bạn đời chẳng làm gì sai.

Liên tục cãi vã, hở ra là đòi ly hôn chính là dấu hiệu nhận biết đàn ông tệ chính xác nhất. Nếu anh ấy không còn trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại, muốn chấm dứt để được tay trong tay với kẻ thứ ba thì phụ nữ chớ dại níu kéo. Bởi lẽ, sống bên cạnh người chồng phản bội chính là tự bóp chết tuổi xuân của mình.

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Muốn trở thành người đàn bà khôn ngoan bậc nhất, hạnh phúc an yên, không bị đàn ông đẩy vào bể khổ bạn phải có đủ 3 thứ này ở tuổi 35.

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