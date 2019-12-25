Đàn bà 35: Muốn hạnh phúc hãy có đủ 3 thứ này, không hơn không kém!

Phụ nữ yêu 25/12/2019 15:54

Muốn trở thành người đàn bà khôn ngoan bậc nhất, hạnh phúc an yên, không bị đàn ông đẩy vào bể khổ bạn phải có đủ 3 thứ này ở tuổi 35.

Chỉ cần sở hữu đủ 3 thứ này trước khi vượt ngưỡng 35, đàn bà khôn ngoan sẽ an nhiên mà sống, nửa đời còn lại ngập trong hạnh phúc, chẳng sợ bị đàn ông làm khổ.

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Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những bi thương hạnh phúc sẽ lại tìm đến bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Biết sống cho bản thân

Đàn bà đừng chỉ mải miết hi sinh, mải miết sống cho người khác mà quên rằng bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu đàn ông xấu xa, tệ bạc, sẵn lòng phản bội lòng tin yêu mà cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác thì chị em đừng tiếc.

Đừng vì gã đàn ông ngoại tình mà tự hành hạ mình, dằn vặt bản thân trong uất nghẹn đớn đau. Bị bội bạc, đàn bà 35 có quyền khóc thương nhưng đừng đối xử tệ bạc với bản thân.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những bi thương hạnh phúc sẽ lại tìm đến bên bạn. Là đàn bà thông minh, bạn đừng vì quá khứ sầu đau mà bỏ quên tương lai phía trước. Bởi lẽ, chỉ cần trân quý chính mình ắt người khác sẽ coi trọng bạn.

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Đàn bà đừng quá tiết kiệm với bản thân mà để mình trở nên già nua, luộm thuộm và kém hấp dẫn  -Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng quá tiết kiệm với chính mình

Sau khi kết hôn, phụ nữ có gia đình thường có tâm lý nhường hết những điều tốt đẹp nhất cho chồng cho con. Họ thắt lưng buộc bụng, không dám dùng tiền cho bản thân vì tiếc của, vì cân đo đong đếm với số tiền ấy có thể mua thứ này cho chồng, sắm thứ kia cho con.

Tiết kiệm, biết vun vén là đức tính tốt, là đức tính cần có của một người phụ nữ. Vậy nhưng, bạn đừng quá tiết kiệm với bản thân mà để mình trở nên già nua, luộm thuộm và kém hấp dẫn trong mắt chồng.

Hãy tự thưởng cho mình lọ kem chống lão hóa, chai nước hoa thanh khiết hay một buổi chăm sóc da ở thẩm mỹ viện. Đừng chờ đến khi mặt đầy nếp nhăn, cơ thể ngấn mỡ, chồng đi cặp bồ mới biết yêu thương bản thân thì đã quá muộn màng.

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Nếu không thay đổi ngay hôm nay, cuối đời bạn sẽ phải hối tiếc khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặc kệ miệng đời

Cuộc đời này là của chính bạn, chẳng ai có thể sống thay. Hãy cứ làm những điều mình thích, những điều khiến bạn hạnh phúc, vui vẻ thay vì để tâm đến miệng lưỡi thế gian mà sống khác đi.

Hãy nhớ, muốn trở thành đàn bà hạnh phúc hãy sống vì chính mình, nếu cứ nhìn mặt người khác mà hành xử thì bạn đang tự biến mình thành người đàn bà bất hạnh.

Bởi lẽ, nếu ngay cả việc tự do là chính mình mà bạn cũng chẳng thể làm được thì sao có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, khiến tâm hồn mình an yên thanh thản. Nếu không thay đổi ngay hôm nay, cuối đời bạn sẽ phải hối tiếc khôn nguôi.

5 thứ có CHO KHÔNG đàn bà khôn cũng CHẲNG THÈM LẤY, đàn bà dại cứ CỐ ÔM vào người

5 thứ có CHO KHÔNG đàn bà khôn cũng CHẲNG THÈM LẤY, đàn bà dại cứ CỐ ÔM vào người

Nếu đàn bà khôn quyết tâm tránh xa những thứ “độc hại” này thì đàn bà dại vẫn cứ cố chấp ôm vào người, vì thế mà đời họ trở nên bi thương đến tận cùng.

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