99% đàn ông cặp bồ bên ngoài khi về nhà đều làm 3 điều này với vợ

Một khi đàn ông ngoại tình, dù có cố gắng giấu giếm, che đậy họ cũng vô thức làm 3 điều này với vợ, chị em chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ngay.

Muốn biết đàn ông ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài hay không bạn chỉ cần kiểm chứng bằng 3 điều này là đủ, không hơn, không kém. Vì đã có hình bóng khác trong lòng nên khi về nhà đàn ông lăng nhăng sẽ thấy vợ 'chướng tai gai mắt' - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây chính là 3 dấu hiệu đàn ông ngoại tình chính xác nhất, dù chối “đằng trời” cũng khó thoát.

1. Thường kiếm chuyện gây sự với vợ Cuộc sống hôn nhân sẽ khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Vợ chồng cự cãi, lời qua tiếng lại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi vợ chồng hạnh phúc thì những mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng, hai bên làm hòa rất nhanh. Hai bạn cãi nhau là để thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Nếu dạo gần đây chồng thường cau có khó chịu, tìm cớ gây chuyện thì phụ nữ hãy đề cao cảnh giác. Rất có thể, chồng ngoại tình, tòm tem bên ngoài mà bạn không hề hay biết. Vì đã có hình bóng khác trong lòng nên khi về nhà đàn ông lăng nhăng thấy vợ “chướng tai gai mắt” là điều dễ hiểu.

Họ nói dối vợ, viện cớ ra ngoài gặp bạn bè nhưng thực chất lại sang nhà người tình lang chạ - Ảnh minh họa: Internet 2. Ra ngoài gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn Đàn ông thỉnh thoảng ra ngoài café, uống bia, gặp gỡ bạn bè là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, nếu gần đây tần suất rời khỏi nhà của chồng tăng lên, ra ngoài khi khá muộn hoặc tìm đủ lý do để được ra đường thì quả đáng nghi. Khi đang cặp bồ, đàn ông nào cũng muốn tận dụng tối đa thời gian để hú hí với kẻ thứ ba. Họ nói dối vợ, viện cớ để ra ngoài nhưng thực chất lại sang nhà người tình lang chạ. Chẳng những tránh né việc gần gũi vợ, người chồng thay lòng còn thay tính đổi nết, quay sang chê bai bạn đời - Ảnh minh họa: Internet 3. Hờ hững chuyện ái ân Sức khỏe là có hạn, dù muốn che giấu việc đã tổn hao tinh lực, mây mưa chán chê với bồ nhí thì đàn ông bội bạc cũng chẳng thể khiến cơ thể nói dối. Dù muốn “trả bài” với vợ nhưng do đã no xôi chán chè bên ngoài nên chồng trăng hoa sẽ bỏ bê chuyện chăn gối. Chẳng những tránh né việc gần gũi vợ, người chồng thay lòng còn thay tính đổi nết, quay sang chê bai vóc dáng, ngoại hình và cả kỹ thuật gối chăn của bạn đời. Nếu chồng bỗng dưng làm 3 điều này với mình, phụ nữ đừng dại khờ tin rằng anh ấy vẫn chung thủy với mình trong khi chàng đã hội đủ những dấu hiệu đàn ông ngoại tình.

4 biểu hiện của đàn ông tồi, chuyên làm khổ vợ con, dù chối ‘đằng trời’ cũng vô ích Dưới đây chính là những cách cư xử điển hình của đàn ông tồi, chị em hãy đề cao cảnh giác, chớ dại vướng vào kẻo khổ cả đời, con cái cũng bị vạ lây.

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