3 hấp lực khó cưỡng của đàn bà hư, đàn bà ngoan đọc xong sẽ thấy mình quá dại!

Phụ nữ yêu 20/01/2020 15:12

Đàn bà hư đủ thông minh để biết mình muốn gì, cần gì, họ hiểu tâm lý đàn ông nên sẽ khiến đối phương phải vì mình mà thay đổi, tình nguyện yêu chiều một đời.

Trong khi đàn bà dại mải miết hy sinh, sẵn lòng cam chịu mọi thua thiệt vì đàn ông thì đàn bà hư lại biết cách khiến đàn ông phải chạy theo mình, cả đời không chán.

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Đàn bà hư hiểu rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà hư không sợ miệng lưỡi thế gian

Nếu đàn bà ngoan luôn sống trong cảnh canh cánh lo sợ có người nói xấu, đánh giá hay miệt thị mình thì đàn bà khôn ngoan không như thế. Họ dám sống thật với cảm xúc của bản thân, ăn mặc, trang điểm theo cách mình muốn, làm những điều khiến mình vui vẻ dẫu chúng trái mắt số đông.

Đàn bà hư hiểu rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu đàn bà nông cạn phí hoài thanh xuân để sống vừa lòng người khác thì đàn bà hư chẳng hề muốn trở thành người đàn bà được nhiều người yêu mến mà chỉ muốn là người đàn bà chính mình yêu thích.

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Đàn bà hư chẳng dại đóng khung mình trong một phong cách - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà hư biết cách làm mới bản thân

Đàn bà ngoan có quá nhiều nguyên tắc sống, họ tự bó buộc mình trong những chiếc váy ngang gối, ăn mặc kín kẽ và chẳng bao giờ dám dùng son đỏ. Tất nhiên, phụ nữ biết ăn mặc thanh lịch, nền nã là điểm cộng. Nhưng nếu cứ đóng khung mình trong bức chân dung ấy mà không dám phá cách thì dần dần bạn cũng sẽ trở nên nhàm chán trong mắt mọi người.

Trái lại, đàn bà thông minh biết cách “hóa thân” phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Họ có thể mặc kín cổng cao tường khi đi làm nhưng chẳng ngần ngại khoác lên người chiếc đầm xẻ đùi, chiếc váy lấp ló vòng một căng tròn trong những bữa tiệc.

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Khi lên giường đàn bà hư sẽ thẳng thắn đòi hỏi, nói ra những mong muốn của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà hư dám đòi hỏi khi lên giường

Trong khi đàn bà ngoan chỉ dám nằm im như khúc gỗ khi gần gũi chồng, mặc đối phương muốn làm gì thì làm hoặc nằm chịu trận “chiều chồng” dù đang rất mệt mỏi thì đàn bà hư không như thế. Họ chẳng ngần ngại từ chối ái ân khi không có tâm trạng, lúc chẳng hứng thú.

Đặc biệt, khi lên giường đàn bà hư sẽ thẳng thắn đòi hỏi, nói ra những mong muốn của mình để được đối phương đáp ứng. Đây chính là cách để chất lượng đời sống vợ chồng được cải thiện, cả hai đều cảm thấy mãn nguyện khi ái ân.

Vợ càng chủ động, càng dám thử những điều mới mẻ, càng hết mình khi gần gũi đàn ông càng mê mệt, cả đời cũng chẳng chán.

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