Đàn bà chớ dại hi sinh 3 thứ này cho chồng kẻo bị xem thường, khinh rẻ

Phụ nữ yêu 09/01/2020 11:46

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng dại dột hi sinh 3 thứ này cho chồng, họ hiểu rằng như thế chẳng khác nào tự triệt đường lui của mình, khiến chồng khinh rẻ.

Muốn được chồng coi trọng, cả đời chung thủy, thương yêu đàn bà khôn ngoan chỉ cần nhớ không được hi sinh 3 thứ này cho anh ấy.

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Chỉ khi làm ra tiền, có sự nghiệp riêng bạn mới có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Hi sinh sự nghiệp

Dù vợ chồng có thương yêu, tin tưởng nhau đến mấy đàn bà cũng đừng khờ dại nghỉ việc ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình. Dẫu trên danh nghĩa bạn đang hi sinh cho chồng, đã tề gia nội trợ để bạn đời yên tâm phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, trong những giây phút trà dư tửu hậu đàn ông nào cũng tỏ thái độ xem thường, miệt thị người vợ nội trợ.

Vậy nên, đàn bà thông minh đừng bao giờ hi sinh sự nghiệp của mình vì gia đình. Dù cuộc sống hôn nhân với biết bao trách nhiệm, cực nhọc bạn cũng hãy đeo bám công việc mình đam mê. Bởi lẽ, chỉ khi làm ra tiền, có sự nghiệp riêng bạn mới có tiếng nói trong gia đình.

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Chờ đến khi nhan sắc xuống dốc không phanh, vết nhăn tìm về nơi khóe mắt thì đừng trách vì sao chồng chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

2. Hi sinh nhan sắc, thanh xuân

Đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung. Vậy nên, bạn đừng vì đã làm vợ, làm mẹ mà cho phép bản thân trở nên xuề xòa. Chờ đến khi nhan sắc xuống dốc không phanh, vết nhăn tìm về nơi khóe mắt thì đừng trách vì sao đàn ông chán vợ, ra ngoài tòm tem.

Dù yêu chồng thương con đến mấy đàn bà cũng đừng quên yêu thương, chăm sóc bản thân thật tốt. Bởi lẽ, dẫu có dồn hết công sức để vun vén cho gia đình nhưng bỏ lại bỏ quên chính mình thì bạn cũng chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Đặc biệt, người vợ không biết chăm chút ngoại hình, xuống sắc, quê mùa và già nua sẽ khiến chồng thất vọng, chẳng đưa đi đâu vì xấu hổ.

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Đàn bà tự chôn chân mình trong bốn bước tường, co cụm nơi xó bếp sẽ đơn độc đến đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Hi sinh các mối quan hệ

Đời đàn bà, dại khờ nhất chính là sau khi kết hôn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cắt đứt liên lạc với những mối quan hệ thân tình khác. Bạn bè mời đi café họ cũng báo bận chăm con, cha mẹ bảo về nhà ăn bữa cơm cuối tuần họ cũng báo bận do còn nhiều việc nhà chưa làm.

Cứ như thế, đàn bà tự chôn chân mình trong bốn bước tường, co cụm nơi xó bếp lúc nào không hay. Chờ đến khi chồng ngoại tình, lang chạ với kẻ thứ ba thì đàn bà dại khờ có khóc thương đến mấy cũng vô nghĩa.

Lúc đấy, muốn tìm người an ủi, tâm sự hay động viên cũng chẳng có bởi bạn đã bỏ quên những mối quan hệ tri kỷ quá lâu.

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Đàn bà 35: Muốn hạnh phúc hãy có đủ 3 thứ này, không hơn không kém!

Muốn trở thành người đàn bà khôn ngoan bậc nhất, hạnh phúc an yên, không bị đàn ông đẩy vào bể khổ bạn phải có đủ 3 thứ này ở tuổi 35.

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