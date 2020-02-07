Đàn ông chung thủy hay trăng hoa khác nhau là ở 3 điểm này, bạn đã biết chưa?

Phụ nữ yêu 07/02/2020 17:55

Muốn biết chồng là người đàn ông chung thủy hay trăng hoa, phụ nữ chỉ cần dựa vào những dấu hiệu “rõ rành rành” dưới đây, chàng có chối đằng trời cũng không được.

Phụ nữ lấy chồng, chỉ mong chọn được người đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với vợ con. Nếu gặp phải gã đàn ông lăng nhăng, thích gái gú trăng hoa bên người thì nửa đời còn lại của phụ nữ sẽ chìm trong bể dâu, đớn đau khốn khổ tận cùng.

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Chỉ khi dám chắc rằng mình sẽ làm được, sẽ không hứa suông cho có  - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, muốn biết chồng có phải là người đàn ông thương vợ hay là kẻ bội bạc chị em chỉ cần dựa vào những dấu hiệu dưới đây sẽ tường tận ngay.

Luôn giữ lời hứa

Một người đàn ông đáng tin sẽ luôn cẩn trọng trong từng lời nói, những hứa hẹn. Chỉ khi dám chắc rằng mình sẽ làm được, sẽ không hứa suông cho có để làm vui lòng vợ ngay lúc đấy họ mới giao ước. Chính vì “nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy” nên chàng sẽ nỗ lực để hiện thực hóa những gì mình đã nói để vợ không phải thất vọng.

Nếu lấy được người đàn ông chân thành như thế, phụ nữ hãy mừng thầm vì không ai trên đời này có thể dành cho bạn nhiều tình cảm như chàng.

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Nếu cô nàng nào cố gắng tiếp cận chàng chỉ lạnh lùng đáp lại bằng câu nói khẳng khái 'tôi đã có gia đình' - Ảnh minh họa: Internet

Giữ mình trước những cám dỗ

Tất nhiên, đã là con người ai cũng thích cái đẹp, phụ nữ ra đường gặp những người đàn ông đẹp trai, thân hình cuốn hút chắc chắn sẽ chẳng thể cưỡng nổi mà ngoái đầu nhìn lại. Đàn ông cũng thế, khi thấy người phụ nữ đẹp đi ngang qua họ cũng sẽ khó mà rời mắt.

Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở sự yêu thích cái đẹp, hấp dẫn trước cái đẹp. Sau đấy, trong lòng người đàn ông yêu vợ sẽ chẳng hề nghĩ ngợi đến người phụ nữ xa lạ kia.

Thậm chí, nếu cô nàng nào cố gắng tiếp cận, chàng chỉ lạnh lùng đáp lại bằng câu nói khẳng khái “tôi đã có gia đình, tôi sẽ không làm điều gì khiến vợ phải ghen tuông ngờ vực”.

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Họ sống có trách nhiệm, dám ước mơ và vươn lên mỗi ngày để gia đình ấm no, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Có chí tiến thủ

Cuộc sống hôn nhân đặt lên vai cả đàn ông lẫn phụ nữ rất nhiều áp lực. Nếu người vợ phải tất bật với việc nhà, bếp núc, chăm con thì đàn ông cũng sẽ khá vất vả với việc chăm lo cho kinh tế của gia đình.

Chính vì yêu vợ, thương con, đàn ông chung tình sẽ luôn ý thức rằng họ cần phải chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng để vợ con không phải khổ vì mình. Họ sống có trách nhiệm, dám ước mơ và vươn lên mỗi ngày để gia đình ấm no, sung túc.

Nếu lấy được người chồng sẵn lòng làm 3 điều này cho bạn, xin chúc mừng, anh ấy chính là người chồng quốc dân, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

99% đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để đề phòng

99% đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để đề phòng

Dưới đây chính là những dấu hiệu đàn ông chán vợ, nếu có đủ chị em cần xem xét lại bản thân, thẳng thắn trao đổi với chồng kẻo hôn nhân tan vỡ.

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