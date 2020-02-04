4 điều khó cưỡng ở người thứ ba, khiến đàn ông bất chấp để ngoại tình

Ngoại tình 04/02/2020 15:50

Chính vì sở hữu 4 đặc điểm khó cưỡng này nên đàn ông dù yêu vợ thương con đến mấy cũng sẵn sàng quy phục trước người thứ ba, bất chấp tất cả để ngoại tình.

Nếu vợ cứ nhăn nhó cáu kỉnh thì người thứ ba lại quyến rũ, nhu mì, khiến đàn ông say mê không rời, chẳng màng làm vợ tổn thương để lang chạ bên ngoài.

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Dù giận hờn ghen tuông, nhân tình cũng không làm to chuyện mà sẽ làm nũng để được nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet

Luôn vui vẻ

Nếu vợ cứ mặt nhăn mày nhó với những áp lực từ công việc, gia đình, chồng con và quần quật với việc nhà thì kẻ thứ ba không như thế.

Cô ấy luôn vui vẻ tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ và cho đàn ông cảm giác bình yên, thoải mái khi kề cận. Dù giận hờn ghen tuông, nhân tình cũng không làm to chuyện mà sẽ làm nũng để được nuông chiều.

Vậy nên, dù đã có vợ con, hôn nhân viên mãn thì đàn ông có gia đình vẫn sẵn sàng dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

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Nếu vợ luôn thụ động, chờ chồng đòi hỏi mới đáp lại thì kẻ thứ ba không như thế - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động khi lên giường

Phụ nữ lấy chồng, đừng vì những lo toan mà quên mất việc tận hưởng những phút giây cuồng nhiệt khi ái ân với bạn đời, cũng đừng chỉ chiều chồng cho có mà không để tâm đến cảm xúc của chàng.

Nếu vợ luôn thụ động, chờ chồng đòi hỏi mới đáp lại thì kẻ thứ ba không như thế. Cô ấy biết cách làm chủ cuộc vui, cuồng nhiệt, mãnh liệt và sáng tạo nên một khi đã lên giường với nhân tình đàn ông sẽ khó lòng rút chân khỏi mối quan hệ sai trái ấy.

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Ở bên nhân tình, được chia sẻ mọi điều, sẵn lòng lắng nghe mọi tâm sự nên đàn ông cảm thấy được đồng cảm - Ảnh minh họa: Internet

Luôn sẵn lòng lắng nghe tâm sự của đối phương

Sau khi đã có gia đình, phụ nữ gần như không còn quá nhiều thời gian cho bản thân. Việc nhà, việc cơ quan đã ngốn của người vợ quá nhiều sức lực, khiến họ gần như kiệt sức sau một ngày dài. Khi đêm xuống, họ chỉ muốn được ngủ ngay lập tức.

Cũng chính vì vợ quên quan tâm hỏi han, quên tâm sự tỉ tê nên đàn ông cảm thấy mình bị bỏ rơi mà tìm đến nguồn vui mới.

Ở bên nhân tình, được chia sẻ mọi điều, sẵn lòng lắng nghe mọi tâm sự nên đàn ông cảm thấy được đồng cảm. Vậy nên, họ sẽ mê mệt nhân tình như điếu đổ, quên cả lối về.

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Họ tôn trọng những khác biệt, không thúc ép hay đòi hỏi đàn ông phải sống khác đi để vừa ý mình - Ảnh minh họa: Internet

Không bắt đối phương phải thay đổi vì mình

Trong khi những người vợ thường có tham vọng thay đổi chồng, muốn chồng phải từ bỏ những thói xấu và làm vừa lòng họ thì nhân tình không như thế.

Họ tôn trọng những khác biệt, không thúc ép hay đòi hỏi đàn ông phải sống khác đi để vừa ý mình. Nhân tình hiểu rằng, ngay cả chính mình cũng không hoàn hảo thì sao có thể yêu cầu người khác vẹn tròn mọi điều.

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