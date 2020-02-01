Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ cho phép 3 người đàn ông này bước vào đời mình

Đàn bà vốn sống cảm tính, dễ dàng bị những lời ngon ngọt làm cho mềm lòng. Ví như phát hiện chồng ngoại tình , thay vì tra hỏi gã đàn ông tệ bạc kia về tất cả mọi chuyện thì họ lại quay sang đánh ghen, đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ thứ ba.

Nếu đàn bà khờ dại có thể vì yêu mà chấp nhận tất thảy những gì tệ bạc nhất thì đàn bà thông minh sẽ kiên quyết từ chối sự xuất hiện của 3 người đàn ông tồi tệ này.

Vậy nên, đàn bà khôn ngoan luôn đòi hỏi sự chung thủy, bình đẳng yêu thương trong mối quan hệ yêu đương, vợ chồng. Nếu gặp phải người đàn ông tệ bạc, họ sẽ chẳng ngần ngại gặt phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay lập tức.

Sự mù quáng khiến đàn bà có gia đình quên mất rằng, tiểu tam sẽ chẳng bao giờ có thể chen chân vào cuộc hôn nhân của bất cứ ai nếu người đàn ông không cho phép. Thay vì chấp nhận sự thật rằng chồng là gã đàn ông trăng hoa bạn lại đi khép tội ả nhân tình kia lăng loàn để được gì?

Họ hiểu rằng, mình xứng đáng với một người đàn ông tử tế hơn thế. Tha thứ cho chồng ngoại tình đồng nghĩa với việc mình sẽ phải nơm nớp lo sợ cả đời.

Từ bỏ những mối quan hệ độc hại, lướt qua những kẻ hai lòng là cách để đàn bà bản lĩnh tự bảo vệ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông “hai mặt”

Là đàn ông, nhất định phải sống hiên ngang đàng hoàng “đầu đội trời, chân đạp đất”. Nếu gặp phải người đàn ông trước mặt thì nói lời dễ nghe, tâng bốc nhưng sau lưng lại đi nói xấu, thêu dệt những điều không hay về mình thì đàn bà khôn sẽ chủ động tránh xa.

Họ không muốn bị cuốn vào thị phi, càng không muốn duy trì một mối quan hệ mà mình cứ phải đề phòng, cẩn trọng từng lời nói vì sợ đối phương dựa vào đấy mà “tam sao thất bản”.

Từ bỏ những mối quan hệ độc hại, lướt qua những kẻ hai lòng là cách để đàn bà bản lĩnh tự bảo vệ chính mình.

Nếu đến cả đàn bà chân yếu tay mềm mà vẫn rắp tâm qua mặt, trục lợi bất chính thì gã chẳng đáng được xem là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông từng lợi dụng mình

Dù là tiền bạc hay tình cảm thì một khi đàn ông đã giở trò với lòng tin của đàn bà thì anh ta không đáng mặt nam nhân. Hãy nhớ, đàn bà là để được yêu thương, bảo vệ.

Nếu đến cả nữ nhân chân yếu tay mềm mà vẫn rắp tâm qua mặt, trục lợi thì gã chẳng đáng được xem là đàn ông.

Thế nên, nếu đã nhận ra dã tâm của kiểu đàn ông trọng vật chất, chỉ muốn bắt đầu một mối quan hệ vì thấy mình có thể kiếm được lợi từ đấy thì đàn bà thông minh sẽ “cấm cửa” ngay.