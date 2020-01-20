3 hành động khiến phụ nữ trở nên phiền toái, đàn ông cực ghét

Phụ nữ yêu 20/01/2020 13:14

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ làm 3 điều này, họ hiểu rằng, đấy chính là sai lầm khiến đàn ông chán vợ mà đi ngoại tình.

Nếu trót dại làm 3 điều này bạn đừng trách vì sao chồng chán vợ, sau giờ tan tầm chẳng thèm về nhà mà chỉ muốn “ong bướm” bên ngoài.

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Nếu cứ mải khoe khoang về những thành công trong sự nghiệp, tỏ thái độ bề trên với chồng thì người thiệt thòi nhất chính là bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khoe mẽ quá nhiều về bản thân

Một người phụ nữ khôn ngoan dù bên ngoài có làm ông to bà lớn, là sếp của hàng trăm nhân viên thì khi về đến nhà, họ vẫn sẽ là người vợ hiền dâu thảo. Họ cởi bỏ cương vị cấp trên xuống để làm “cấp dưới” của chồng, mềm yếu nép vào vai người đàn ông của đời mình.

Đấy chính là bí quyết giữ chồng cao tay, khiến chồng tự hào vì có được người vợ tài giỏi nhưng cô ấy vẫn luôn tôn trọng, không hề lấn át hay hơn thua với mình.

Vậy nên, nếu cứ mải khoe khoang về những thành công trong sự nghiệp, tỏ thái độ bề trên với chồng thì người thiệt thòi nhất chính là bạn.

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Đừng cứ mang lòng tự trọng của đàn ông ra giày xéo , liên tục chỉ trích họ về lỗi lầm cũ - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc lại sai lầm trong quá khứ

Vợ chồng chung sống với nhau sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, mâu thuẫn và cả những sai lầm. Trước những khúc mắc ấy, hai bạn cần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để người mắc lỗi nói lời xin lỗi, đối phương sẵn lòng thứ tha.

Một khi chuyện đã qua, phụ nữ thông minh đừng bao giờ nhai đi nhai lại quá khứ. Đừng cứ mang lòng tự trọng của đàn ông ra giày xéo , liên tục chỉ trích họ về lỗi lầm cũ kẻo chính sự lắm lời, thói quen càm ràm ấy sẽ bóp chết hôn nhân.

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Đàn ông vốn cả thèm chóng chán, nếu được yêu chiều quá mức họ ắt sinh hư - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm thái quá

Phụ nữ khi yêu sẽ hết lòng hết dạ với chồng, họ sẵn lòng hy sinh tất thảy những gì tốt đẹp nhất cho gia đình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Vậy nhưng, nếu bạn quá quỵ lụy sẽ khiến đối phương xem thường  và dần trở thành người chồng vô tâm.

Đàn ông vốn cả thèm chóng chán, nếu được yêu chiều quá mức họ ắt sinh hư, xem việc vợ phải đối tốt với mình là lẽ đương nhiên. Vậy nên, nếu muốn chồng thương vợ cả đời, nuông chiều như bà hoàng phụ nữ hãy chỉ quan tâm vừa đủ để đàn ông không thấy tù túng, bị kiểm soát. Nhờ thế, mối quan hệ của vợ chồng bạn cũng sẽ tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Khi gặp lại người yêu cũ, đàn ông nào cũng giấu vợ làm 3 điều này, chị em hãy cảnh giác kẻo bị ‘cắm sừng’!

Khi gặp lại người yêu cũ, đàn ông nào cũng giấu vợ làm 3 điều này, chị em hãy cảnh giác kẻo bị ‘cắm sừng’!

Những gì không trọn vẹn sẽ khiến người ta nhớ nhung, lưu luyến khôn nguôi. Thế nên, dù đã có vợ, đang hạnh phúc viên mãn nhưng khi gặp lại người yêu cũ đàn ông nào cũng chất chứa những nỗi niềm, rung động...

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