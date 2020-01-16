5 dấu hiệu đàn ông yêu vợ thật lòng, ai tu 10 kiếp mới lấy được

Một người đàn ông yêu vợ thật lòng , toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình sẽ có những dấu hiệu nhận biết dưới đây:

Nếu chồng sở hữu 5 đặc điểm này vợ hãy trân trọng anh ấy thật nhiều bởi sẽ chẳng ai trên đời này yêu thương, trân quý bạn như anh ấy.

Dù công việc có quan trọng đến mấy thì họ vẫn luôn xem bạn đời là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, họ sẵn lòng bỏ qua sở thích, thói quen của mình để chiều lòng đối phương.

Nếu một người chồng vô tâm thường dùng lý do bận công việc, mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả để từ chối giúp đỡ vợ mỗi khi cô ấy nhờ vả điều gì đấy thì người đàn ông thương vợ không như thế.

Ví như vợ muốn xem phim tình cảm nhưng chồng lại chỉ thích xem phim hành động, nhưng vì chiều vợ đàn ông sẵn lòng ngồi nghe vợ khóc thút thít và cảm thấy điều ấy thật đáng yêu.

2. Thích tâm sự với vợ

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là cách họ trò chuyện, tâm sự với bạn đời. Chính vi tin tưởng, trân trọng người phụ nữ của mình nên chồng sẽ chẳng ngần ngại kể với đối phương mọi điều.

Không chỉ để trút đi những sầu muộn, đấy còn là cách để họ nhận được những lời khuyên chân thành, hữu ích để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Họ chẳng ngần ngại bất cứ việc gì để có thể san sẻ bớt cực nhọc cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Chủ động giúp vợ việc nhà

Phụ nữ và đàn ông đều bận rộn công việc chốn công sở trong 8 tiếng mỗi ngày, khi về nhà ai cũng mệt mỏi, căng thẳng như nhau. Đàn ông yêu vợ thừa hiểu điều ấy, họ xem trách nhiệm chia sẻ việc nhà là điều hiển nhiên.

Nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, rửa bát chỉ là chuyện nhỏ với những người chồng chung thủy. Họ chẳng ngần ngại bất cứ việc gì để có thể san sẻ bớt cực nhọc, giúp vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

4. Luôn tự hào về vợ

Khi gặp gỡ bạn bè, đối tác hay đồng nghiệp thì người đàn ông thương vợ luôn chủ động đưa bạn đời đi cùng. Họ tự hào giới thiệu “đây là vợ tôi” với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc bởi đấy chính là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Đàn ông thương vợ luôn nghiêm khắc với sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn nhận sai

Vì yêu vợ, thương con, trân quý những gì mình đang có nên đàn ông luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Họ không cho phép bản thân “tắm hai lần trên một dòng sông”, càng không cố gắng “cãi chày cãi cối” hòng chối bỏ những sai lầm mình đã gây ra.

Dũng cảm nhận lỗi, thậm chí, đứng ra nhận lỗi dẫu mình không hề làm điều gì sai để vợ “hạ hỏa” khi nóng giận chính là cách đàn ông yêu chân thành đối đãi với người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình.